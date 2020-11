Sparta ztratila luxusní náskok a prohrála. Musíme si to vyříkat, hartusil Jandač

„A zcela zaslouženě. Od druhé třetiny, i když jsme dali třetí gól, už hra z naší strany neměla parametry. Možná pod dojmem toho vedení jsme hráli hodně lehkovážně a budeme si muset některé věci vyříkat. Přestože domácí utkání nezabalili a šli za obratem, vedení tři nula by dobré mužstvo nemělo pustit," hartusil trenér Sparty Josef Jandač.

Sparta přijela do Ostravy s pěti výhrami v řadě. Přidat další ale nedokázala, přestože k ní neměla daleko. „Měli jsme za sebou slušnou sérii vítězství a chtěli jsme na ni navázat. V první třetině to vypadalo, že se to povede, ale od druhé části už to z naší strany nebylo ono," připustil útočník Sparty Robert Říčka.

Spartě skvěle vyšla prostřední pasáž úvodní třetiny, kdy se nejprve v přesilové hře prosadil Říčka a čtrnáct vteřin po něm skóroval ještě Miroslav Forman. Luxusní náskok pak v polovině utkání hostům zajistil Rousek, který ujel v oslabení pokořil vítkovického brankáře Miroslava Svobodu potřetí. „Jenže pak jsme přestali jsme bruslit a Vítkovice toho využily," poukázal rodák z Havířova Říčka, jenž proti Vítkovicím odehrál své třísté extraligové utkání. „Je to velké zklamání, vedení tři nula se musí dotáhnout do konce," dodal.

Zleva Matúš Sukeľ ze Sparty, brankář Vítkovic Miroslav Svoboda, Robert Říčka ze Sparty a Robert Černý z Vítkovic.

Jaroslav Ožana, ČTK

Vítěznou trefu si připsal ve třetí minutě prodloužení Marosz. Nájezd na Machovského dokončil bez chybičky. „Byl jsem rozhodnutý, že udělám forhendovou kličku," usmíval se 29letý útočník, pro kterého je angažmá ve Vítkovicích po Třinci, Olomouci, Karlových Varech, Pardubicích, Liberci už šestou extraligovou štací.

„Po těch dvou rychlých gólech v první třetině to určitě nebylo ideální. Ale oklepali jsme se z toho a dokázali jsme se vrátit do zápasu. Takový obrat umí silná mužstva a my jsme si ukázali, že tu sílu máme. Škoda jen, že jsme to už neudrželi. Ale po průběhu utkání dva body bereme," svěřoval se Marosz.