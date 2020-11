Dvě nahrávky a vítězný nájezd. Holík si návrat do sestavy Komety náramně užil

Zatímco extraliga už více jak týden znovu běží, útočník Petr Holík se až do soboty kvůli pozitivnímu testu na covid-19 mohl na hokej dívat maximálně v televizi. Na soupisku Komety Brno se vrátil v pátém utkání po restartu a na ledě Vítkovic třemi body pomohl k vítězství 3:2 v nájezdech. Dvě asistence si připsal při gólech Schneidera, který góly v 56. a 58. minutě srovnal skóre při pětiminutovém vyloučení Marosze. Oslavu návratu do sestavy pak 28letý útočník dokonal v penaltovém rozstřelu, v němž si připsal vítěznou trefu. „Mohli jsme to utkání otočit už ve třetí třetině, ale na to, že jsme prohrávali 0:2, jsme za dva body rádi,“ přiznal Holík.

Ztráceli jste dva góly, odvážíte si dva body za výhru v nájezdech. Jak jste utkání prožívali?

Bylo to vyrovnané, jen jsme si nechali dát dva blbé góly, kdy nám dvakrát ujeli do přečíslení. To nás srazilo dolů, ale pomohla nám přesilovka. Byť se nám ty první nevydařily, i když nějaké šance byly, ta pětiminutová nám hodně pomohla. Tam se to prolomilo a dali jsme i ty góly.

Posledních pět minut jste při vyloučení Marosze hráli v permanentní výhodě. Cítili jste, že třetí gól není daleko?

Určitě. Říkali jsme si to na střídačce a šli jsme si za tím, protože ve chvíli, kdy jsme srovnali na 2:2, zbývaly ještě dvě minuty do konce. Bohužel to nevyšlo a nevyužili jsme ani další přesilovku v prodloužení. Tam jsme to znovu mohli rozhodnout, ale nesehráli jsme to dobře. Nakonec to vyšlo a vyhráli jsme v nájezdech. Na to, že jsme prohrávali 0:2, jsme za dva body rádi.

Přesilové hry byly vždy silnou zbraní Komety. V čem to vázlo, že jste se v ní prosadili poprvé po restartu až v pátém utkání?

Máme spoustu variant, jak to sehrát, ale vždy chyběla ta finální nahrávka, nebo to nějak uskočilo. Když jsme vystřelili, tak jsme neměli odražený puk. Bylo tam hodně věcí, které jako by nešly na naší stranu. Ale nakonec jsme to prolomili.

Jak se vám osobně hrálo bez tréninku po karanténě?

Včera mi skončila karanténa, ráno jsem šel na rozbruslení a odpoledne do zápasu. Ze začátku jsem se trochu rozkoukával, měl jsem špatný timink, přece jen jsem čtyřicet dní nehrál. Ale každým střídáním to bylo lepší. Když hrajete v útočném pásmu, tak to pomáhá.

Byl jste u obou inkasovaných gólů, to vám asi moc k otrkání po dlouhé pauze nepomohlo, viďte?

No, to nepomůže (smích). U prvního gólu jsme si protihráče špatně pokryli, u druhého nám ujel. To se ale stane. Je super, že jsme to srovnali, v nájezdech to otočili a máme dva body. Karel (Vejmelka) chytil všechny nájezdy, takže je to jeho velká zásluha.

První zápasy po restartu Brnu nevyšly, ale teď jste vyhráli podruhé v řadě. Cítíte, že se zvedáte?

Doufám, že jo. Ty zápasy jdou rychle za sebou a zápas je úplně něco jiného než trénink. Určitě je to tak lepší, než kdybychom týden jen trénovali a čekali na další zápas. Myslím, že to tak mají všechny týmy, všichni hráči.

Jak jste trávil čas v karanténě? Měl jste nějaké zdravotní obtíže?

Ne, byl jsem sice pozitivní, ale nic mi nebylo. S přítelkyní jsme museli být doma a nějak se zabavit. Dívali jsme se na filmy, občas jsem si zahrál playstation, nebo jsme si něco uvařili. Situace, že bychom se chtěli navzájem pozabíjet, naštěstí nenastala (smích).

Vaření je vaše hobby?

Moje určitě ne! Já jsem jenom přihlížel, třeba když přítelkyně něco pekla. Nějak jsme ten čas museli zabít. Hodně jsme se taky dívali na hokej, kterého bylo v televizi docela dost. Uteklo to, už je to pryč a doufám, že už to bude dobré.