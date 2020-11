Sparťan Tomášek si v Pardubicích připsal 100. bod v extralize

"Jsem rád, že jsem dosáhl na takovou metu. Pro mě je ale priorita především pomáhat týmu, aby se nám co nejvíc bodově dařilo. Samozřejmě mě těší, když se mi to povedlo zrovna proti Pardubicím, kde jsem v minulosti úspěšně působil. Věřím, že třeba už v příštím utkání načnu další stovku a bude se mi znovu dařit," řekl Tomášek po utkání v on-line rozhovoru s novináři.

Sparta v Pardubicích prohrávala už ve 12. sekundě po teči Patrika Poulíčka, ale díky gólům Roberta Říčky a právě Tomáška rychle otočila stav. Výsledek pak pojistil v závěru při power play Lukáš Rousek.

"Do utkání jsme chtěli dobře vstoupit, ale bohužel se nám to moc nepodařilo. Soupeř hned v první minutě udeřil a my jsme museli dohánět jednobrankové manko. Naštěstí jsme poměrně rychle vyrovnali, a ještě odskočili do vedení. Ve třetí třetině jsme si zápas už zkušeně pohlídali. Za tři body jsme samozřejmě moc rádi," uvedl Tomášek, který má na kontě z 202 utkání v extralize 48 gólů a 52 asistencí.

Sparta na ledě posledního týmu tabulky prodloužila svou sérii zápasů s bodem na osm. Z toho posedmé vyhrála a neuspěla jen v pátek v Ostravě, kde vedla ještě ve 46. minutě 3:0, ale prohrála 4:5 v prodloužení. "Myslím si, že oproti duelu ve Vítkovicích jsme se výrazně zlepšili v obraně. Výhra z Pardubic je pro nás hodně cenná, musíme v našich výkonech pokračovat," prohlásil.

S Pardubicemi, které Sparta minulý týden v sobotu doma rozdrtila 7:1, Tomášek totiž očekával těžký boj. "Pardubice mají kvalitní mužstvo, teď se jim sice nedaří, ale jinak v kádru působí několik zkušených hráčů. V prvním vzájemném utkání doma nám tam napadalo hodně branek, zápas v Pardubicích byl o něco jiný," podotkl Tomášek.

"Měli jsme spoustu vyložených šancí, ale pardubický brankář nám je pochytal. Ve zbytku utkání už to byla velká přetahovaná, ale věřím, že si naše střelecké štěstí necháváme do dalších zápasů," dodal Tomášek, který se vrátil do Sparty loni v říjnu po angažmá ve finské Jyväskylä.