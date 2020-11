Pardubice - Brno 2:1 Hokejisté Dynama zabrali a poprvé bodovali naplno

Do brněnské sestavy se po více než měsíční odmlce vrátil útočník Mueller, jehož trenéři zařadili do první útočné formace. Právě on se také dostal do první šance utkání, s jeho střelou ze čtvrté minuty si ale domácí brankář Kantor bez větších obtíží poradil. Na opačné straně zahrozil o pět minut později Poulíček po Svačinově nahrávce zpoza branky, první centr Dynama ale ve velké šanci neuspěl.

Největší příležitost otevřít skóre měli Jihomoravané ve 14. minutě, kdy proti jedinému pardubickému obránci ujeli Král s Horkým. Král volil střelu a nezamířil přesně. Brňané v závěru první části hry po Mandátově podražení zamkli Pardubice v jejich pásmu, početní výhodu ale nevyužili.

Dynamo získalo vedení v úvodní druhé třetiny. Východočeši zatlačili třetí brněnskou formaci v její obraně a stihli prostřídat, unavení hosté nedokázali vyhodit a nakonec tlaku domácích neodolali. Po Mandátově střele ze strany hbitě dorazil Svačina puk za Vejmelku, jenž nedokázal kotouč před sebou zkrotit. Na druhé straně mohl kontrovat expardubický Rákos, ten ale po Muellerově střele do tyčky netrefil poloodkrytou branku.

Do dvougólového náskoku poslala Pardubice povedená souhra Camary s Tyborem proti osamocenému Freibergsovi. Kanadský útočník poslal slovenskému spoluhráči ideální pas, brzy jednatřicetiletý křídelník se bez přípravy trefil rychle a přesně.

Domácí mohli navýšit vedení v úvodu třetí části, nevyužili ale sedmnáctisekundovou výhodu pět na tři. Kometa měla možnost kontrovat Schneiderem, ten ale po zisku kotouče trefil pouze brankovou konstrukci. Hosté využili ke snížení Mandátova zaváhání v obranném pásmu, kdy pardubického útočníka snadno obral o puk Holík, předložil ho skvělým pasem zcela osamocenému Zaťovičovi a ten ve snadné pozici překonal Kantora.

Kometa vrhla v závěru utkání všechny síly do útoku, nepotrestala ale Claireauxův faul vysokou holí, ač v přesilovce zamkla domácí v jejich obraně, ani následnou hru bez brankáře 111 sekund před závěrečnou sirénou. Tu zneutralizovala vysoká hůl Muellera v čase 59:36 a Dynamo si zisk plného počtu bodů.