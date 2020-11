Kvapil a extraliga? Vyloučeno! Sparta mu konkurenci v této sezoně zatrhla

Už jsou tomu dva měsíce, co se hokejová Sparta rozhodla rozloučit s jedním ze svých tahounů, který jako jediný z týmu odmítl v době koronaviru přistoupit na snížení platu. Pětatřicetiletý útočník Marek Kvapil si dosud nové angažmá nenašel a je otázkou, kam budou směřovat jeho další kroky. Jisté je jedno, v české extralize to v této sezoně nebude!

Smlouvu se Spartou měl sice platnou ještě na dva roky, den před prvním utkáním sezony však Pražané oznámili, že mistr světa z roku 2010 už v klubu dál působit nebude. Jako jediný totiž nesouhlasil s dvacetiprocentním snížením mzdy.

O Kvapilovy služby sice projevilo zájem několik extraligových klubů, rodák ze slovenské Ilavy ale v tomto ročníku tuzemskou nejvyšší soutěž hrát za jiný tým nemůže. Pro oficiální web Sparty to uvedl její sportovní manažer Jaroslav Hlinka.

„Je to součást naší dohody. Sám pochopil, že není v našem zájmu posilovat konkurenci. Rozhodně jsme se nerozešli ve zlém, nemohli jsme ale v tu chvíli dělat jakékoliv výjimky. Nebylo by to fér k ostatním," prohlásil Hlinka.

Nahradit Kvapila by podle plánů sparťanského vedení měl zkušený útočník Vladimír Sobotka, jehož klub získal o víkendu. Prozatím na měsíc, spolupráce se ale může protáhnout.

„Je to zkušený a nadstandardní hráč, který je zvyklý hrát velké zápasy. Silný útočník schopný dávat góly a udržet puk, který může hodně pomoci i během přesilovek. Odešel Marek Kvapil, což byl bezesporu špičkový hráč. Nejprve přišel Filip Chlapík a poté se objevila možnost angažovat Vláďu, který projevil zájem hrát za náš klub," říká Hlinka na adresu třicetiletého českého reprezentanta, jenž v minulé sezoně nastupoval za Buffalo v NHL, v níž během 11 let odehrál téměř 600 zápasů.

Vladimír Sobotka na tréninku hokejové reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

V létě se ale v zámoří stal volným hráčem a na novém kontraktu se v zámoří zatím nedohodl. I proto v říjnu podepsal krátkodobou smlouvu se švýcarským celkem Rapperswil-Jona, po měsíci a čtyřech odehraných zápasech ale v klubu skončil.

Teď se na stejně dlouhém kontraktu domluvil se Spartou. „Mluvili jsme spolu často už v létě, kdy se ještě rozhodl pro Švýcarsko. Dohodli jsme se, že to spolu na měsíc zkusíme a uvidíme, jak to bude oběma stranám vyhovovat. Věřím tomu, že dobře zapadne do našeho už tak kvalitního týmu," doufá Hlinka.

Kontrakt se Sobotkou je nastaven především motivačně. Výhodně pro hráče i Spartu. „Vláďa dobře ví, stejně jako my, jaká je aktuální situace ve světě. O podobě kontraktu jsme se nemuseli vůbec dohadovat, jednání bylo více než férové. Dohodli jsme se prakticky ihned," těší sparťanského sportovního manažera.

Obránce Marek Ďaloga v dobách, kdy hrál za Spartu.

Vlastimil Vacek, Právo

K překvapení některých fanoušků Pražanů se do Sparty nevrátili její bývalí obránci Marek Ďaloga s Adamem Poláškem, přestože oba nedávno zamířili do české extraligy. Slovenský reprezentant do Pardubic, Polášek si zase plácl s Vítkovicemi.

„O Marka jsme měli eminentní zájem už v průběhu uplynulé sezony. Opakovaně ale neměl zájem u nás znovu působit. Adama Poláška jsme oslovili v létě, kdy ještě dával přednost angažmá v zahraničí. Poté se nám podařilo získat jiného velice kvalitního beka Davida Němečka," vysvětluje Hlinka.