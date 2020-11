Motor zesměšnil Vítkovice a poprvé slaví, Třinec se vytáhl na lídra, Sparta prohrála

Plzeňští hokejisté šli do boje s Třincem v pozici týmu, který bodoval ve všech jedenácti duelech sezony. Navíc šli už po 24 sekundách Suchým do vedení a zdálo se, že mají našlápnuto k dalšímu dobrému výsledku. Opak byl ale pravdou. Třinec zasypal v první třetině Pavláta, jenž chytal za Plzeň v extralize poprvé, devatenácti střelami a otočil ještě před přestávkou skóre na 2:1.



Těsné skóre vydrželo skoro až do konce. Při power play ještě udržel Plzeň ve hře Pavlát, který už byl v půli cesty na střídačku, ale vrátil se včas, aby zastavil střelu Hrehorčáka z vlastního pásma. Vzápětí už ale Pavlát ze střídačky sledoval, jak Doudera zpečetil výhru Třince. Hosté přišli o sérii devíti výher, ale zůstávají v čele soutěže.

Brankář Plzně Dominik Pavlát.

Petr Sznapka, ČTK

Karlovy Vary navázaly proti Brnu na poslední tři zápasy a opět naplno bodovaly. Energie vyhrála počtvrté v řadě. Dva góly a asistenci zaznamenal Ondřej Beránek, dvakrát se prosadil při přesilových hrách. Vítězství Energie naopak pečetil v oslabení v úplném závěru Vondráček.

Zlín už třikrát za sebou nebodoval, když tentokrát nestačil doma na Mladou Boleslav. Středočeši, kteří čekali na výhru tři utkání, vedli už po první dvacetiminutovce o dvě branky a šanci na úspěch už nepustili, když navyšovali skóre až na konečných 7:3. V první i druhé třetině vstřelila Boleslav dva slepené góly, skórovala vždy během pár desítek sekund.

Vítkovice sice bodovaly třikrát za sebou, ale tentokrát pro ně duel s Motorem České Budějovice skončil ostudou a debaklem. Jihočeši při svém návratu mezi elitu po sedmi letech prohráli deset zápasů a kdyby nezvládli ani páteční duel, mohli vyrovnat rekord samostatné české extraligy, který patří s 11 prohrami na startu sezony 2009/10 Kometě. Tentokrát ale Motor šlapal od samého začátku a soupeře deklasoval poměrem 7:0.

Hokejisté Českých Budějovic se radují ze čtvrtého gólu.

Jaroslav Ožana, ČTK

Olomouc potvrdila, že to na Spartu umí. Bodovala s ní už čtyřikrát v řadě. Pražané doplatili na nevyužité přesilovky, Hanáci je za to potrestali. Kohouti vyhráli 4:1 a ukončili sérii šesti porážek v řadě. Dvěma góly se blýskl útočník Lukáš Kucsera.

Litvínov potvrdil, že na ledě soupeře v této sezoně umí bodovat. Vyhrál v Brně 4:2 a podlehl v Plzni 1:2 po nájezdech, na ledě Liberce pak opět došlo na samostatné nájezdy. Duel rozhodl v desáté sérii obránce Jan Ščotka.