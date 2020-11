Zlín přišel o hlavního trenéra

Zlín o tom informoval na svých oficiálních stránkách s tím, že Svoboda se jinak cítí dobře a nepociťuje žádné příznaky nemoci. Na střídačku ale kvůli povinné karanténě pochopitelně v nejbližších dnech nemůže.

„Bylo to pro mě překvapení. Volal mi Larry (Martin Hamrlík) a já tomu ani nechtěl ze začátku věřit. Ptal se, jak se mám, tak mu říkám, že dobré, jen nejsme na ledě. A on mi povídá, ať v pátek v 8:30 přijdu do kabiny. Ze začátku jsem si samozřejmě myslel, že si dělá srandu, ale potom jsem se dozvěděl, jaká je situace a že bych měl na pár dní vypomoci," usmívá se dočasný nový kouč A týmu Zbyněk Mařák.

Devětačtyřicetiletý bývalý útočník Mařák je odchovancem zlínského hokeje. Největší slávu ve své hráčské kariéře ale zažil ve Vsetíně, s nímž v letech 1995, 1996 a 1999 získal mistrovské tituly. Tuzemskou nejvyšší soutěž hrál i za Zlín, Opavu a Znojmo.

Nyní zažije v extralize premiéru jako hlavní trenér. „Je to pro mě zase něco nového, bude to velká změna, zvlášť teď, když jsme nemohli ani trénovat. Ale těším se na to, už jen vyjet na led je perfektní, poznat život A týmu, jak to chodí, funguje. Určitě to bude deset zajímavých dnů,“ říká dlouholetý trenér mládežnických kategorií s trenérskou licencí A.