Vychytal Růžičku, gól v poslední vteřině ale Pavláta mrzel. Měl jsem si to pohlídat, vyčítal si

Utkání rozhodla branka, kterou jste dostal v poslední vteřině úvodní třetiny. Budete si ten gól vyčítat?

On (Lukáš Jašek) to trefil to pěkně na vzdálenou tyč. Čekal jsem spíše, že to vystřelí na přední. Myslím, že takový puk bych si měl asi pohlídat. Obzvláště, když to bylo vteřinu před koncem. Je to škoda, asi to opravdu rozhodlo zápas.

Tušil jste, kolik času zbývá, když na vás třinecký útočník najížděl?

Věděl jsem, že když si nabíral puk, tak to bylo nějakých deset vteřin do konce. Bylo jasné, že určitě vystřelí, že se nebude pouště do nějakých kliček. Trefil to hezky o tyčku, škoda.

Další gól už jste nedostal. Navíc jste se stihl vrátit a zastavit puk mířící do branky, když jste vystartoval na střídačku, abyste na konci utkání pustil do hry šestého útočníka. Kdy jste si všiml, že domácí Hrehorčák střílí?

Až skoro u střídačky. Viděl jsem, že ten puk letí do brány, tak jsme zase valil zpátky a skočil tam rybičku. Naštěstí jsem to chytil a nikde mi to nepodjelo.

Ve třetí části jste zlikvidoval velkou šanci obávaného střelce Martina Růžičky. Bylo to štěstí, že jste k tyčce strčil výstroj včas?

Ono se ta situace seběhla tak rychle, že jsem to skoro nestačil zaregistrovat. Až pak z videa jsem viděl, že tam byla sražená střela, Martin Růžička si sklepl rukou puk na led přímo před prázdnou bránu. Já už jsem se tam jenom tak natáhl a plácl jsem sebou. Naštěstí mě trefil.

Jak byste hodnotil první zápas za Plzeň? Chytalo se vám dobře v Třinci?

Věděl jsem, že za mě půjde hodně střel a byl jsem za to rád, že to nebyl zápas s patnácti zásahy. To je vždycky pro gólmana lepší, když na něj střelci hodně pálí. Jsem rád, že se mi ta premiéra, i když bez bodů, ale vydařila se mi daleko lépe, jak v Chomutově.