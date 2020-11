Návrat hvězdného centra. Slavii vyměnil za Spartu a ještě nastoupil na křídle

„Fyzicky jsem se cítil v pohodě, ale prohráli jsme, takže nic příjemného. Nehráli jsme, co jsme si řekli. Domácí však byli výborní. Jsou nepříjemní, skvěle bránili, blokovali střely. V neděli však s nimi hrajeme doma znovu, a tak se to pokusíme napravit," uvedl třiatřicetiletý hokejista, který nečekaně nastoupil na křídle.

„Dohodli jsme se tak s trenéry. Uvidíme, jak to půjde dál. Možná se časem přesunu na centra," prohlásil Sobotka, který v průběhu zápasu zasáhl i do přesilovek, ale to až poté, co jich Sparta několik promarnila. „I na tom jsme se domluvili," podotkl Sobotka s tím, že nad porážkou nemá cenu dál přemýšlet. „Tým máme kvalitní. Na tréninku se maká, jen se nám to nyní nepodařilo přenést do zápasu," měl jasno rodák z Třebíče.

Spartu vystřídal za Slavii, vyslechl si své

Na měsíční spolupráci se s Pražany dohodl poté, co skončil ve švýcarském Rapperswil-Jona Lakers, kde rovněž za měsíc stačil odehrát jen čtyři duely. „Jaký je další plán? Odevzdám sto procent pro Spartu a pak se uvidí," odmítl spekulace.

V extralize naposledy nastoupil v dresu Slavie v sezóně 2012/2013, které tehdy pomáhal při výluce v NHL, a kde před odchodem do zámoří i dlouho působil. A neobešlo se to bez narážek od spoluhráčů. „Něco proběhlo, ale moc bych to nerozebíral," konstatoval Sobotka.