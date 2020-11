V obraně s Nakládalam? Byla to výzva, říká Ďaloga. Dynamo vzal hned

Po šesti letech se vrátil do Pardubic jako posila zvučného jména. Ofenzivně laděný bek Marek Ďaloga se po jarním konci v Rize nedomluvil na pokračování v KHL a další hokejové kroky spojil od minulého týdne s týmem, v němž poprvé nakoukl do české extraligy. Slovenský reprezentant s nálepkou výtečného bruslaře má jasný cíl, zvednout Dynamo do vyšších pater.