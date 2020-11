Zápas jsme Pardubicím darovali neskutečně, štve Zadinu

„Zaprvé našemu týmu by se nemělo stávat, že dostane šest branek. Zadruhé jsme vedli o tři góly, a to by se mělo udržet. Nevím, jestli přišlo podcenění nebo uspokojení. Těžko se mi to hodnotí," soukal ze sebe útočník Slezanů Martin Růžička, jenž v utkání zapsal vedle jedné trefy i tři asistence.

Ani jeho bodový příspěvek však Slezany neuchránil od prvního nezdaru v probíhající sezoně. Dva zásahy v úvodu třetího dějství během 125 vteřin z holí Mikuše a Camary je nahlodaly. „Přestali jsme hrát, zápas jsme soupeři darovali úplně neskutečně," soptil asistent trenéra Ocelářů Marek Zadina.

Přitom Třinečtí rozjeli partii v Pardubicích víc než slibně. Po první třetině vedli 3:1 a náskok dlouho udržovali. „Dneska jsme prostě selhali," utrousil Zadina, který prohrál souboj s domácím koučem Richardem Králem, bývalým parťákem, s nímž v hráčské kariéře válel v jedné lajně v Pardubicích i Třinci.

Impuls v podobě nového trenéra na pardubické hokejisty zabral. „My jsme věděli, že během jednoho rozbruslení nezmění nějakou taktiku, čekali jsme, že budou hrát obdobný hokej. Bylo to o nás. Ale jak jsem už říkal, dneska jsme jim zápas darovali," dodal Zadina.

Jeho svěřenci budou mít šanci na reparát už v úterý. V dalším venkovním duelu se utkají s jiným východočeským sokem hradeckým Mountfieldem, který v nejvyšší soutěži zdolali v posledních dvou vzájemných kláních.