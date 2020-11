Bez fanoušků je to v Brně skoro jiný sport, tvrdil po prohře s Vítkovicemi zklamaný Klepiš

„Pro nás to bylo trochu nešťastné utkání. Rozhodly přesilovky. My jsme si v nich vypracovali dost šancí, avšak gól jsme nevstřelili. Udělali jsme pro vítězství maximum, ale v koncovce se nám nevedlo," stýská si asistent Jan Zachrla, který nedávno rozšířil realizační tým Komety.

Prozradil, že s obvyklým šéfem střídačky a majitelem klubu byl ve spojení. „Bez něj jsme si na trochu přerozdělili role. Jirka Horáček měl na starosti útočníky, já obránce. V tomhle žádný problém nebyl," tvrdí.

Rovněž brněnský útočník Jakub Klepiš je přesvědčený, že Zábranského absence nebyla příčinou porážky jeho mužstva. „Jasně že si Libor diriguje veškerá střídání, ale určitě jsme neztratili body proto, že s námi tentokrát nebyl. My jsme se bohužel hlavně v poslední třetině dopustili několika chyb, jichž se musíme příště vyvarovat. A taky to chce mnohem častěji střílet. Říkáme si to pořád, ale na ledě to pak nerealizujeme," štve ho.

Svoboda chytal výborně

Uznává, že ostravský gólman Svoboda podal výborný výkon. „Ale také náš Karel Vejmelka zachytal výborně," chválí parťáka. I Klepiše mrzí, že diváci už delší dobu nemohou do hlediště. „Vím, že brněnští fanoušci jsou fantastičtí, moc nám chybějí. Bez nich je to skoro jiný sport. Jenže my s tím nic nenaděláme. Musíme být za současné covidové situace rádi, že vůbec můžeme hrát," říká smířeně.

Zleva brankář Vítkovic Miroslav Svoboda a Filip Pyrochta z Brna.

Václav Šálek, ČTK

Vítkovičtí hokejisté už dali zapomenout na nedávný sedmibrankový výprask s českobudějovickým nováčkem. K triumfu v Mladé Boleslavi přidali i cenné vítězství v Brně.

„Nám se v sezoně dlouho nedařilo vyhrát dvakrát po sobě a s Budějovicemi jsme k tomu cítili velkou šanci. Místo toho jsme si prožili den blbec. Debakl však na klucích naštěstí nezanechal žádné následky. Dál si věřili a na dvě vítězství v řadě dosáhli s mírným zpožděním," těší ostravského asistenta Darka Stránského.

Prozradil, že se jeho mužstvo pečlivě připravovalo na brněnské přesilovky. „Nějakou taktiku jsme na elitní formaci Komety nachystanou měli, ale moc se nám nedařilo ji realizovat. Výtečnými zákroky nás ovšem podržel brankář Svoboda. Nejdůležitější nakonec je, že jsme se v oslabeních ubránili, a sami jsme v závěru v početní převaze rozhodli," netají Stránský radost z tříbodového zisku.