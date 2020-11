Hradec Králové dostal za Hronkovy výroky pokutu 10 tisíc korun

Třiadvacetiletý Hronek dal po porážce 0:3 volný průchod nespokojenosti s výkony rozhodčích. Jeho týmu se vedle nastaveného metru vůbec nezdála situace před úvodním - a nakonec i vítězným - gólem útočníka Martina Růžičky z 15. minuty, po němž domácí reklamovali ofsajd.

"Byla to komedie. Tohle jsem ještě nezažil. Nevím, jestli je dovolené něco říct, normálně se někdo úplně zbláznil. Už to nechci zažít. To, co se dneska dělo, bylo hrozný," řekl pilíř obrany Detroitu v NHL, který před startem nové sezony v zámoří vypomáhá Hradci Králové.

"Půlka kluků je unavená, půlka se nedostala do tempa. Na obě strany to bylo divné. Myslím, že rozhodl první gól. Ať si o něm udělá obrázek každý, jaký chce," dodal Hronek.

Podle Řezníčka tím Královéhradečtí porušili herní řád. Kluby totiž musejí zajistit, aby se v den utkání nikdo z jejich hráčů, trenérů ani dalších zástupců nevyjadřoval k výkonu či výrokům rozhodčích.