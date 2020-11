Hradec Králové - Sparta 1:2 Hokejový Hradec doma selhal, podruhé v řadě nebodoval

Souboj o průběžnou bronzovou pozici byl hned od začátku rušný a hraný ve vysokém tempu. Do zápasu lépe vstoupila Sparta, byla nebezpečnější. Jenže v domácí brance stál Lukeš, jenž opět zaskočil za zraněného Mazance. Zatímco v celé minulé sezoně naskočil jen do osmi utkání, tentokrát už je na čísle šest. Pro Hradec Králové to ale podle všeho není zásadní problém, protože měl před Spartou úspěšnost zákroků přes 93 procent.

Formu potvrzoval i proti Pražanům: zastavil Košťálkovu bombu, Horákovu velkou šanci zblízka i Formanův pokus ze strany. Gólman tak postavil základ, aby se Královéhradečtí mohli dostat do zápasu. Podařilo se jim to i díky přesilovce. V sedmé minutě ji sehráli perfektně. Růžička nejprve neproměnil velkou možnost, když byl příliš blízko u Machovského, ale za pár sekund poslal puk přesně Orsavovi, který ranou bez přípravy uspěl.

Od té doby se hrálo vyrovnaně, rychle, ale také urputně. Rovněž Spartě pak pomohla početní výhoda. Z pravého křídla ji vedl Sobotka, vydržel na ledě celou dobu a po 65 vteřinách byla jeho snaha odměněna. Zkušený útočník poslal křížnou přihrávku Tomáškovi, který skóroval a postaral se v 19. minutě o vyrovnání.

Ve druhé části se hosté dostali do tlaku. Byli nepříjemní, jenže tým Mountfieldu odolával díky Lukešovi. Brankář lapil Horákovu dorážku, Buchteleho velmi dobrý pokus po objezdu branky a především Sobotkův samostatný únik. Útočník, jenž by se měl za pár týdnů vrátit do NHL, ho zkusil přelstít prostrčením puku mezi betony, ale neměl šanci.

Lukeš nezasáhl pouze jednou. Ve 36. minutě mu však po Košťálkově bombě v přesilovce pomohla horní tyčka. O chvíli později však mohl stejně jako Košťálek lamentovat domácí kapitán Smoleňák, rovněž on rozezvučel brankovou konstrukci.

Také do třetí části vlétli aktivněji hosté. Do šancí se však nedostávali. Jejich nápor pak ukončilo vyloučení, při němž mohl jít Mountfield do vedení. Filip Pavlík však ve 46. minutě zamířil do tyče.

Bylo jasné, že se hraje o klíčový gól. Ten nakonec vstřelila Sparta. Řepík vrátil v 51. minutě zadovkou puk před branku a Sukeľ prostřelil Lukeše. Hradec musel zareagovat, chtěl tlačit, hosté však hráli velmi aktivně a drželi domácí na distanc. Zvládli to až do konce, Mountfield tak po Třinci prohrál druhý domácí duel za sebou.