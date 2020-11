Spokojený Chmielewski po výhře nad Libercem: Zadina? Taky bych ho naháněl

Po sedmi a půl minutách vedl v repríze posledního odehraného extraligového finále Liberec v Třinci po dvou vlastních gólech domácích obránců 2:0, přesto s Oceláři počtvrté v řadě prohrál. Třinec výhrou 6:4 dokázal bodovat ve dvanáctém utkání v řadě a poskočil do čela tabulky.

„Pomohlo nám, že jsme ještě do první přestávky dokázali srovnat, protože vstup do zápasu jsme měli mizerný. Liberec byl na začátku jasně lepší a ty dva vlastní góly byly odpovídajícím trestem," poukázal obránce Třince Jan Jaroměřský.

Ve druhé části šel Třinec dvakrát do vedení, Liberec už jen dotahoval. „Drželi jsme s Třincem krok, bohužel jsme si nepomohli v přesilovkách," upozornil trenér Liberce Patrik Augusta.

Třinec jim jich nabídl sedm, Filip Zadina a Matěj Stránský poseděli u trestoměřičů shodně deset minut. Oba za nesportovní chování. Stránský za řeči, Zadina za bouchnutí hokejkou do mantinelu poté, co jej uprostřed hřiště napadl liberecký obránce Hanousek a posile z Detroitu se nelíbilo, že musí na trestnou lavici, přestože schytal holí do obličeje.

Zadina oslavil narozeniny

Zadina v den utkání dovršil jednadvacet let. Zpočátku ne úplně vydařenou oslavu vylepšil dvěma přihrávkami. „Přáli jsme mu i ten gól. Ale nesobecky mi místo střely přihrál," chválil Zadinu autor prvního třineckého gólu Aron Chmielewski.

Tomáš Filippi střílí druhý gól Liberce. Vlevo je brankář Třince Jakub Štěpánek.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Je vidět, že má šikovné ruce. V zámoří toho hodně pochytil a je pro nás velmi důležitý. Vůbec se nedivím že je často terčem faulů Hodně šikovným hráčům je třeba hru znepříjemnit. Taky bych ho naháněl, kdybych hrál proti němu," smál se obránce Jaroměřský, jenž ke druhé výhře nad Libercem v sezoně pomohl druhým gólem po letním příchodu z Olomouce.

Po přihrávce Jaška div že neprotrhl síť za libereckým brankářem Pavelkou. „Mám radost, že jsem pomohl. Ale mě je úplně jedno, kdo ten gól dá. Každý se na výhře nějak podílel. Někdo góly, jiný třeba zablokovanou střelou. Pro nás je důležité, že jsme vyhráli," řekl 32letý hokejista.

Třinečtí zažívají výborný vstup do sezony. Vyhráli jedenáct utkání z dvanácti, daří se jim střelecky. Proti Liberci dokázali popáté nasázet soupeři šest a více gólů. „To je skvělé, pokud jich nedostaneme sedm, jak se nám to podařilo v Pardubicích," připomněl Jaroměřský utkání, ve kterém právě on zvyšoval na konci druhé třetiny už na 6:3, přesto se z výhry 7:6 v prodloužení radovali domácí.

Zleva Michal Bulíř z Liberce, Ondřej Kovařčík z Třince a brankář Liberce Jaroslav Pavelka.

Jaroslav Ožana, ČTK

„V Olomouci jsem byl zvyklý, že dáváme tak dva nebo tři góly. Teď si mi proto jako obránci o trochu se lépe dýchá, když vím, že tady ti chlapci dokáží dát gólů více," smál se.