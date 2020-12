Pecka pro Spartu?! Pražané chtějí Gudase, zájem má i řízný bek. V čem je háček?

Na první pohled se vše jeví jednoduše. Hokejový reprezentant Radko Gudas má do doby, než se rozjede nová sezona NHL, zájem nastupovat za Spartu, třicetiletého řízného obránce by u sebe rád viděl i pražský klub. Přesto není tak snadné, aby se obě strany finálně domluvily. Důvod? Nejistota v zámoří, kde se stále neví, jak to s novým ročníkem bude a kdy odstartuje.

„Rád bych někde hrál a Sparta je moje srdeční záležitost. Pro mě nejlepší možnost," řekl deníku Sport Gudas, který je sice odchovancem Kladna, to ale toho času hraje o patro níž v Chance lize. Ke Spartě má však bek, který v říjnu podepsal tříletou smlouvu s Floridou na 7,5 milionu dolarů, blízko. I kvůli svému otci Leovi, jenž v holešovickém klubu ve své aktivní hráčské kariéře působil a dvakrát s ním v 90. letech získal v československé extralize mistrovský titul.

Druhým plusem Sparty by pak pro Radko Gudase byla přítomnost jeho švagra Michala Neuvirtha v klubu. Právě od něj si vzal sportovní manažer Pražanů Jaroslav Hlinka na Gudase telefonní číslo a už koncem léta se spojili.

Radko Gudas v dresu národního týmu.

Vlastimil Vacek, Právo

„Jsem rád, že se ozvali a že mají zájem. Sparta a Kladno, kde jsem taky hrál, to jsou dva týmy nejbližší mému srdci. Strávil jsem v nich část kariéry. Jenže situace ve světě je divná, mezitím se zastavila extraliga a nesmělo se trénovat. I tohle přispělo k tomu, že jsme se ještě nedohodli a že to zatím nedopadlo," prohlásil Gudas.

Přestože zájem je dál oboustranný, situace se od té doby moc nepohnula. A to kvůli faktu, že nikdo neví, jak to bude vypadat v NHL. Start nového ročníku je sice naplánován na leden, takže tréninkové kempy by měly začínat už v prosinci, jenže vedení ligy chce kvůli současné koronavitové situaci otevřít jednání o snížení hráčských platů. Navzdory tomu, že novou kolektivní smlouvu obě strany podepsaly teprve před pěti měsíci. Hokejistům se logicky s penězi dolů moc jít nechce...

Gudas tak neví, kdy se bude muset sbalit a odletět do zámoří. Proto ještě ani nezačal jednání s Floridou o podmínkách, za jakých by mohl hrát za Spartu. Neví, jestli by se třeba po pár zápasech v jejím dresu nemusel loučit a shánět letenky na Floridu. A tak zatím jen dal trénuje se sparťanskými juniory.

„Záleží na Panthers, jak bychom se domluvili, ovšem kolem zahájení další sezony a kvůli značné nejistotě kolem otevření kempů se všichni drží jaksi opodál. Nechtějí se pouštět do žádných větších akcí, třeba aby všem hráčům povolili hrát jinde a pak je zase třeba narychlo svolávali," přikyvuje účastník tří MS a ZOH 2014 v Soči.

„Oni vědí, že abych nabral formu, bylo by lepší, kdybych mohl hrát v extralize. Stejně jako plno jiných hráčů. Jenže ti jsou mladší, potřebují se vyhrát. Taky je u nich menší pravděpodobnost zranění," dodal.

Radko Gudas.

Vlastimil Vacek, Právo

Svého syna by v dresu Sparty rád viděl i Leo Gudas. Že taková možnost klapne, však moc reálně nevidí. „Aktuálně si ale myslím, že je to nemožné. Radko se připravuje na novou sezonu, o které nikdo pořád neví, kdy začne. Odehrál tolik zápasů, že každý volný měsíc jeho tělu prospěje. V NHL budou mít nával, pokud budou chtít natlačit všech 82 zápasů do nějakých šesti měsíců. To je docela síla," řekl Leo Gudas klubovému webu.