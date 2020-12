Hrňa prvním gólem sezony zařídil obrat. Bál jsem se, že zase trefím beton, přiznal

Lépe přitom do utkání vstoupila Sparta. Šla do vedení zásluhou Romana Horáka už po 46 vteřinách. „To bylo z naší strany ale v první třetině úplně všechno. Nevím, zda jsme se až moc uklidnili, nebo byli ještě ve vlaku, ale naše hra šla pak hodně dolů," lamentoval Horák.

Třinec inkasovaný gól vůbec nerozhodil a v 8. minutě už vedl. „Je na nich vidět, že hrajou v pohodě, s lehkostí. Ondra Weissmann, když jsme s reprezentací hráli proti Rusům vždycky říkával, nedávejte gól první, nebo je rozdráždíme. Tak nějak to bylo proti Třinci," glosoval průběh utkání s nadsázkou trenér Sparty Josef Jandač.

Dvěma body se na obratu podílel Erik Hrňa, který v neděli proti Hradci Králové poprvé v sezoně opustil nezáviděníhodnou pozici třináctého útočníka a proti Spartě si připsal asistenci a gól v přesilové hře. Střela to nebyla těžká, Hrňa mířil do opuštěné poloviny branky. „Jenže já i minule střílel do prázdné a trefil jsem jen beton. Tak jsem se modlil, aby se to neopakovalo. Naštěstí se to nestalo a snad jsem to konečně zlomil a přijdou i další góly," vykládal nejlepší extraligový střelec sezony 2014/2015 Hrňa.

Zleva Michal Řepík ze Sparty a Erik Hrňa z Třince.

Jaroslav Ožana, ČTK

Jeho premiérovou trefu v probíhajícím extraligovém ročníku mu připravil v zápase bodově stejně úspěšný Petr Vrána, jenž gólem ve vlastním oslabení, kdy se prosmýkl kolem obránce Kaliny, uzavřel gólový účet zápasu. „Říkal jsem si, že mě nechal až moc snadno projet. Možná zaspal a už mi nestačil. Tak jsem se natlačil před něj," vykládal třinecký kapitán, který se do sestavy Třince vrátil po jednozápasové přestávce způsobeném svalovým zraněním.

Utkání proti Spartě, z níž v předminulé sezoně do Třince přišel, si nechtěl nechat ujít. „Je to vždy speciální utkání. Podobně jsem to měl i ve Vítkovicích, kde už je ten tým ale hodně obměněný. Ve Spartě je kluků, s kterými jsem hrál, pořád dost," připomněl Vrána.

Hráči Třince se radují z gólu proti Spartě.

Sparťané se ve třetí části marně pokoušeli vrátit do utkání. Úspěchu na ledě Třince ale nehodlali obětovat všechno. Když mohli hrát v 52. minutě přesilovku, protože rozhodčí zřel faul domácího obránce Jaroměřského na Kudrnu, slovenský útočník Sparty verdikt změnil a nechal soupeře v pěti.

„Udělal to správně. Byl jsem u toho docela blízko a hned jsem pořvával, že ten kontakt nebyl na vyloučení. Andrej to cítil asi stejně a zachoval se fér. Není to jednouché, obzvláště, když prohráváte a máte možnost hrát přesilovku. Cením si toho," řekl Vrána. „Bylo to hezké gesto. Mohlo nám to dát nějakou šanci, ale do sportu takové chování patří," přidal se Kudrnův spoluhráč Horák.