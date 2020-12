Lukáš: Druhý gól? Nešťastný. Moc jsem toho neviděl a byla to rána jako kráva

Zachytal jste si opravdu hodně...

Jo. Škoda porážky. Ta mrzí. Soupeř byl dnes určitě hratelný. Hráli sice výborně dozadu a tlačili se i do brány, přesto jsme především ve druhé třetině mohli rozhodnout. Za stavu 1:1 jsme měli několik šancí. Kdybychom nějakou proměnili, mohlo se to vyvíjet jinak, ale dali jsme jen jeden gól, a proto jsme bez bodu.

Ze začátku jste měl několik až zázračných zákroků. Věřil jste, že to bude právě ten duel, v němž se chytnete a tým uspěje?

Je to tak. Furt jsem doufal, ale na ten jeden gól se to nedá. Tak hrát prostě nemůžeme.

Druhý gól, který jste inkasoval, po překvapivém příklepu Vondráčka od mantinelu, byl hodně nešťastný. Souhlasíte?

Určitě ano. Zaclonil mě vlastní útočník. Moc jsem toho neviděl, až v poslední chvíli. Rána to však byla jako kráva a trefil se.

V poslední třetině se zdálo, že jste odešli fyzicky. Všude jste byli pozdě?

Těžko říct, ale možné to je. Oni výborně napadali. Je to bruslařské mužstvo, hrají tak. Síly nám asi opravdu chyběly.

V minulém kole v Českých Budějovicích vám spoluhráči pomohli, když dali čtyři góly. Dnes to byl ale zápas, kdy gólman nesmí udělat chybu. Jak se v takové situaci chytá?

Je to těžší. Máte to pořád v hlavě, říkáte si to v duchu, není tam uvolněnost. Když dáte tři čtyři góly, hraje se lépe i klukům. Jak říkám, ve druhé třetině jsme to mohli překlopit na svoji stranu, ale to se nepovedlo a stálo nás to body.

Stále se vám nedaří urvat nějakou delší úspěšnou sérii. Po výhře zpravidla přijde porážka. To asi pro sebevědomí týmu není příliš dobré?

Určitě. Sezona je sice dlouhá, ale my body moc nesbíráme. Kdyby přibývaly alespoň po jednom dvou, bylo by to příjemnější. Dvě tři vítězství za sebou by nám moc pomohla. Bohužel, zatím se nám to nepodařilo.