Brankář Neuvirth by mohl do konce roku nastoupit za Spartu

Hokejový brankář Michal Neuvirth by se mohl v dohledné době dočkat vytouženého návratu na led v dresu extraligové Sparty. Pražané věří, že budou moct ještě do konce roku otestovat jeho formu v soutěžním utkání. Stejně jako Neuvirth je od začátku sezony na soupisce i útočník Daniel Přibyl, u něhož však zůstává prognóza nejistá.

Dvaatřicetiletý Neuvirth bojuje o možnost restartu kariéry po zdravotních potížích. Se Spartou se připravuje delší dobu, naposledy ale chytal soutěžní zápas v lednu 2019 ještě jako hráč Philadelphie v NHL. Branku Pražanů dosud v sezoně strážili Matěj Machovský a Jakub Neužil.

"Michal Neuvirth trénuje na ledě, ten výhled je takový, že by mohl být ještě před koncem prosince k dispozici. Pokud nepřijdou nějaké komplikace a bude zdravotně v pořádku, určitě počítáme s tím, že bychom ho chtěli vyzkoušet v zápase," řekl dnes ČTK trenér Miloslav Hořava.

Michal Neuvirth v brance Sparty na snímku z roku 2012.

Petr Hloušek, Právo

Situace zanedlouho osmadvacetiletého Přibyla je výrazně složitější. Urostlý centr má za sebou seriál operací, a to převážně s problémovým kolenem. V závěru základní části minulé sezony již bylo domluvené, že by se rozehrál v Kadani. Pandemie koronaviru a další potíže vyžadující operační zákrok ale očekávaný návrat zhatily.

Útočník Sparty Daniel Přibyl střílí gól na 2:0 během utkání s Vítkovicemi v sezoně 2015/2016.

Vlastimil Vacek, Právo

Přibylovy poslední odehrané zápasy se tak vážou k sezoně 2016/17, kdy jakožto hráč Calgary usiloval v dresu Stocktonu na farmě v AHL o svou šanci mezi elitou v NHL. Tento sen zůstal nenaplněný. Sparta ale i přes dlouhou herní absenci dala Přibylovi prostor zabojovat o návrat.

"Pro Příbu je to samozřejmě těžké, což nás samotné určitě mrzí. Co jsme s ním mluvili naposledy, zlepšuje se to sice, ten stav je od té poslední operace určitě lepší, ale pořád je to dlouhodobější záležitost. Není zatím vůbec na ledě a do konce roku velmi pravděpodobně ani nebude. Uvidíme, jak to všechno půjde dál," přiblížil Hořava.