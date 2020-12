Obránce Allen bude hostovat z Českých Budějovic v Mladé Boleslavi

Na soustředění týmu do dvaceti let uvolnila Mladá Boleslav Karla Klikorku. Dlouhodobě mimo hru je Marek Hrbas a v úterním utkání v Litvínově se zranil Ondřej Dlapa.

"Všichni tři by měli být do měsíce zpátky na ledě. Do té doby ale potřebujeme do zadních řad výpomoc. Conor je výborný bruslař a bek se zkušenostmi ze zámoří. Na druhou stranu v Čechách působí už třetí sezonu, takže pro něj zdejší vody nejsou neznámé. Věřím, že nám dokáže pomoct," řekl klubovému webu sportovní ředitel Mladé Boleslavi Václav Nedorost.

Allen v této sezoně sehrál v extralize za Motor 14 zápasů a vstřelil jednu branku. Do tuzemské nejvyšší soutěže zamířil poprvé před sezonou 2018/19, kdy přišel z Wolfsburgu do Plzně. Další ročník začal v Hradci Králové a v polovině listopadu loňského roku zamířil do Českých Budějovic.

V extralize sehrál celkem 83 utkání a nasbíral 22 bodů za 12 branek a 10 asistencí. V první lize za Motor nastoupil k 33 utkáním a zaznamenal tři góly a sedm přihrávek. Na kontě má i sedm startů v NHL za New York Rangers, v AHL hrál za Connecticut, Hartford, Milwaukee, Binghamton, Iowu, Grand Rapids a Rochester. V roce 2017 získal s Grand Rapids Calder Cup.