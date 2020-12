Polášek se vrátil a Sparta válela. Přehrávali jsme je pohybem a chutí, hřeje Horáka

Po jedenácti měsících znovu oblékl dres s velkým S na hrudi. Ještě v pátek zápolil za Vítkovice, dnes už Adam Polášek z pozice sedmého beka vyrukoval do extraligové partie proti hokejistům Brna za pražskou Spartu, jejíž barvy hájí potřetí v kariéře.

„Cítím se tu jako doma, mám rád zdejší prostředí, dlouhodobě žiju v Praze a těším se do sparťanské kabiny, ze které se mi v uplynulé sezoně neodcházelo úplně lehce," hlásil už před bitvou s Kometou ofenzivní zadák, jenž zkraje ledna zamířil do finské Tappary Tampere.

S Pražany byl během léta v kontaktu, prahl však po zahraničním angažmá a na měsíční spolupráci se proto domluvil s mateřskými Vítkovicemi. Stihl 15 zápasů s bilancí čtyř gólů a tří asistencí, na dalším kontraktu se ale v Ostravě nedohodl a do konce sezony kývl Spartě, kterou sužují trable v obraně. Zraněné jsou opory Pavelka i Jurčina.

„Jsem hrozně rád, že přišel. Velice kvalitní bek, známe se dlouho a může nám jenom pomoct," kvitoval transfer útočník Roman Horák. „Pro nás určitě dobrá posila, je to teď ještě kvalitnější obrana, než byla," přitakal i v rozhovoru pro Českou televizi zadák Jan Košťálek.

Adam Polášek při rozbruslení před zápasem s Kometou.

Michaela Říhová, ČTK

Polášek strávil proti Moravanům na ledě přes 18 minut, jednou vypálil na bránu, předvedl jeden hit a zapsal záporný bod v hodnocení plus/minus. Jeho opětovný comeback však dopadl vítězně.

Pražané zhasli Kometu šesti zásahy, opět přitom řádila elitní formace s vedoucím Horákem, který po čtyřbodovém představení v Českých Budějovicích nastřádal tentokrát dva góly a nahrávku. „Přehrávali jsme je pohybem a chutí. Měli jsme i výborné přesilovky. Už v Budějovicích nám šly a teď jsme to jenom potvrdili," pochvaloval si 29letý centr dvě využité početní výhody.

Horák si znovu skvěle rozuměl s Řepíkem a Sobotkou, který proti Brnu zaznamenal dvě asistence a po slabším rozjezdu nabírá formu. Bodoval v pátém utkání v řadě. „Dlouho nehrál a není jednoduchý přijít pak do jakýkoliv ligy a začít hned sbírat body. Chápu, že to chvíli trvalo. Vláďa je jinak úžasnej hráč, hrozně silnej na puku, byla to jenom otázka času," míní Horák.