Za výhru koláč od maminky. Už v listopadu jsem se díval, kdy v Třinci hrajeme, přiznal Cienciala

Jste první tým, který v této sezoně vyhrál v Třinci. Co rozhodlo o tom, že jste uspěli?

Asi to, že jsme dokázali odpovědět na 1:1 ještě v úvodní třetině. Do té doby byl Třinec hodně silný a měli jsme problém v našem obranném pásmu. Od vyrovnání se to zlomilo. Pak jsme jim dali rychlý gól v úvodu druhé třetiny a od té chvíle už to bylo fifty fifty.

Třinec kraluje extralize, v každém utkání zatím bodoval. I vám se nyní daří a do Třince jste jeli s pěti výhrami v řadě. Věřili jste si na ně o to více?

Třinec je v laufu, jsou první, daří se jim a táhnou vítěznou šňůru. Věděli jsme, že si musíme dávat pozor na každou jejich lajnu. A s tím jsme do toho šli. Chtěli jsme tu ale urvat nějaké body, což se nám povedlo. Jsme moc rádi, že se nám daří, ale nechceme to zakřiknout. Čeká nás těžké utkání s Olomoucí, ještě před tím pět hodin v autobuse domů. Není to sranda. Dneska jsme do Třince vyjížděli v osm ráno. Bude těžké v pondělí zregenerovat a nachystat se na další zápas v úterý.

Čemu přisuzujete, že se vám nyní tolik daří?

Hrajeme velmi dobře týmově. Pomáháme si. První lajna Zohy (Radim Zohorna) se Šťávou (David Šťastný) a Luntym (Mário Lunter) nás hodně drží. Ale máme to celkově dobře postavené. Nechci to nezakřiknout, musíme jít pořád tou cestou, po které jdeme.

Hráči Mladé Boleslavi David Cienciala, Maris Bičevskis, Conor Allen a Jakub Strnad po gólu proti Třinci.

Vladimír Pryček, ČTK

Poprvé od přestupu do Mladé Boleslavi jste si zahrál proti Třinci. Těšil jste se hodně?

Bylo to pro mě speciální. Škoda, že to je bez lidí. Hrát před prázdnými tribunami je divné. Hodně jsme se na to těšil, už v listopadu jsem se díval, kdy tady hrajeme. Hodně jsem si to užil.

Zmínil jste, že první gól byl důležitý, vy jste na něj přihrával Allenovi. Ale přes dvě hokejky to snadná nahrávka nebyla, že?

Byl tam souboj u mantinelu. Postavil jsem se tam trochu na vyčůranou, protože jsem tak nějak tajně doufal, že by se ke mně mohl puk odrazit. Věděl jsem, že tam Strny (Jakub Strnad) vletí, tak by se to ke mně mohlo dostat. Connor si tam pak krásně najel a ta nahrávka vyšla. Pěkný gól.

Brankář Třince Josef Kořenář při zákroku během utkání s Mladou Boleslaví.

Vladimír Pryček, ČTK

Při tomhle gólu byli na ledě oba bratři Kovařčíkovi, se kterými jste v Třinci odehrál spoustu utkání. Podal jste si je pak? Nebo už jste se hecovali před utkáním?

Musím říct, že jsme si dneska ani nepsali. Nebyl čas, protože jsme vyjížděli fakt hodně brzy. Předzápasovou poradu jsme měli až v Třinci, pak jsem se šel rychle rozcvičit. No a v zápase na nějaké legrácky není čas, tam se soustředím sám na sebe. S klukama se uvidím krátce po zápase a hned jedeme domů.

Vypsal jste do kabiny nějakou odměnu, když se to v Třinci vydaří?

Máme tam vypsanou nějakou odměnu, takže budu muset platit před Vánoci do společné kasy. Alespoň bude na chlebíčky do kabiny.

David Cienciala z Mladé Boleslavi.

Vladimír Pryček, ČTK

Poprvé v kariéře jste do Třince přijel jako soupeř. Nervózní jste byl?

Měl jsem jiný pocit, než když jezdíme na zápasy k ostatním soupeřům. Ale jakmile jsem vyjel na led, tak už to byl zápas jako každý jiný. Snažil jsem se co nejvíce si ho užít a dát do něj úplně všechno, ať to prostě vyjde.

Pocházíte z Třince, stihnete pozdravit někoho z rodiny?

Mamka na mě čeká před stadionem s upečeným koláčem. Asi bude trochu naštvaná, že ji stihnu tak na tři minutky. Ale snad vydržela čekat (smích).