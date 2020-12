Tygři v křeči. Chybí nám lehkost, není však důvod ke zběsilým změnám, říká liberecký Knot

„Výkon byl z naší strany už lepší. Bohužel se na každý gól strašně nadřeme, a naopak z každé malé chyby inkasujeme. Chybí nám teď lehkost na hokejkách, lehkost v zakončení a dáváme pak málo gólů. Bohužel jeden dva nám na vítězství chybí," zhodnotil liberecký obránce Ronald Knot.

Tak jako se Zlínem, s nímž po prostředí části prohrával 1:3. „Nezbývalo nám nic jiného než se snažit útočit a dát minimálně dva góly," konstatoval Knot. V poslední třetině sice soupeře se svými parťáky zatlačil, přestřílel ho v ní v poměru 17:8, z tlaku však vytěžil jen kontaktní branku. Hosté pak triumf pečetili do opuštěné klece. A pátá prohra za sebou byla realitou.

„Je to jen na nás. Není důvod něco zběsile měnit, přehazovat nebo měnit systém. Věřím, že máme dostatečně kvalitní tým a že dokážeme hrát dobrý hokej, abychom soupeře poráželi. Teď už je o opravdu jen o nás, abychom detaily dotáhli do konce a podařilo se vyhrávat hlavně takové těsné zápasy o gól," dodal Knot.

Brankář Liberce Petr Kváča.

Slavomír Kubeš, ČTK

„Na každého může složitější období dolehnout. Nemyslím si, že tam Liberec bude dlouho. Jsme rádi, že jsme ho zastihli v této formě a odvezli jsme si tři body," radoval se zlínský útočník Pavel Kubiš, autor dvou branek.

„Stál proti nám velice dobře organizovaný soupeř, který výborně bránil. V rozpoložení, v jakém poslední dobou jsme, se dostáváme do křeče a hrozně těžko se dostáváme do šancí. Když už si je vytvoříme, gól nedáme a po nějakých jednoduchých chybách lehce inkasujeme. Obrázek je několik posledních utkání stále stejný," hořekoval kouč Liberce Patrik Augusta.

Problém Severočechů se nyní jmenuje nízké sebevědomí. „Série proher se na sebevědomí projevuje určitě. Na hráčích je to vidět. Ve fázích, kdy mají vybrat správné rozhodnutí, se rozhodnou pro špatné. Nevěří si. Když už se dostaneme do šance, trefíme brankáře, nic se k nám neodrazí. Viz v utkání se Zlínem šance, kdy jsme odvolali brankáře a zblízka přestřelíme... Ale nemůžeme se vymlouvat na štěstí. Sami jsme se do toho dostali a postupnými krůčky z toho musíme zase vybřednout," konstatoval Augusta.

Podobnou černou sérii již zažil na podzim před rokem. „Hrozně těžce se to srovnává, každá sezona je jiná, máme jiné hráče. Ale pomoci může jeden povedený zápas, kdy to zavřeme odzadu, nedostaneme gól a budeme správná rozhodnutí," uzavřel Augusta.

Před rokem Bílé Tygry nakopla výhra 0:2 na ledě Sparty, letos mají šanci nastartovat se v úterý doma proti Brnu.