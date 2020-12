Šimíček je naštvaný a stydí se. Po páté vítkovické porážce v řadě vyhodil všechny trenéry

„Potřebujeme udělat vše pro to, aby mužstvo začalo opět vyhrávat a aby se na ledě předvádělo, co si představujeme. Bohužel pátá porážka v řadě nebyla důkazem toho, že by se od páteční domácí ostudy něco změnilo, takže vedení klubu bylo nuceno sáhnout k odvolání trenérů. Noví trenéři budou po doladění některých věcí představeni během pondělka," uvedl Šimíček.

Zásahem do hráčského kádru či realizačního týmu včetně trenérů pohrozil mistr světa z roku 1999, který do manažerské pozice přišel v létě, už během víkendu. „Sedli jsme si v rámci nejvyššího vedení klubu, tedy i s majitelem Alešem Pavlíkem, k poradě nad současnými nevýraznými výkony a špatnými výsledky mužstva. Nejsou nám lhostejné a vyplynula shoda řešit je i těmi nejrazantnějšími způsoby," prohlásil Šimíček s tím, že ve Vitkovicích aktuálně nikdo nemá svou pozici nyní jistou.

Devětačtyřicetiletý vítkovický odchovanec a bývalý reprezentační útočník chce, aby tým předváděl to, co on sám při návratu do Ostravy požadoval. „Proklamoval jsem, že stavíme tým, který bude bojovat srdcem, který bude, jak se říká, jezdit po zadku, žrát led, bojovat o vítězství, vítězit. A pokud prohraje, bude to se ctí, se zdviženou hlavou a s vědomím, že každý jeden článek celého soukolí týmu pro úspěch odvedl své úplné maximum. Bohužel to se v posledních zápasech nedělo, což mě neuvěřitelně mrzelo a rozčilovalo zároveň," doplnil Šimíček. Tristní výkony vítkovického mužstva podle něj urážejí všechny, kteří fandí klubu a podporují ho v nelehké době ať už z pozice partnera či permanentkáře.

Vítkovice naposledy uspěly 24. listopadu, kdy zvítězily v Brně nad Kometou 3:2. O tři dny později podlehly v Karlových Varech 1:2 v prodloužení, druhý den prohrály v Plzni 3:6, v úterý vyšly naprázdno ve Zlíně po výsledku 1:2. Potom podlehly na vlastním ledě Pardubicím 1:5 a nedělní porážka v Olomouci 2:3 natáhla sérii porážek na nejdelší šňůru neúspěchů v sezoně.

Radost Olomouce z první branky proti Vítkovicím.

Luděk Peřina, ČTK

Podle Šimíčka už všechno ale začalo 20. listopadu domácím debaklem s posledním Motorem České Budějovice 0:7. „Stydím se za to, co v posledních zápasech mužstvo předvádělo. Vinu nesou všichni v kabině. Srdcařství nepředvádějí hráči ani realizační tým a jsem nucen číst rozhořčené a přitom pravdivé reakce fanoušků," prohlásil sportovní ředitel.

Po Pardubicích jsou Vítkovice druhým klubem, který provádí trenérskou změnu v sezóně, kdy nehrozí z extraligy sestup.

Šestapadesátiletý Trličík na střídačce končí přesně po roce. Vítkovice převzal 6. prosince 2019 po odvolaném Jakubu Petrovi a následně se mu podařilo udržet ostravský klub mezi elitou. V létě byl potvrzen jako hlavní trenér i pro aktuální sezonu, tým v ní ale nakonec vedl jen v 16 zápasech.