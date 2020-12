Děsivý moment! Rozhodčí dostal pukem do obličeje. Ať je brzy v pořádku, přejí hráči

Obrazovka na kostce nad ledem ukazovala 11:38, čas zbývající do konce první třetiny, když aktéry vyděsil ošklivý moment. Po jedné ze střel domácích za stavu 0:1 pro Zlín puk zasáhl přímo do obličeje sudího Reného Hradila. Ten se okamžitě skácel na led. Z kluziště mu po několika desítkách vteřin pomohl lékař. Na ledě zůstala krev...

„Nešťastný pohled. Někdo od nás střílel ze strany, puk proletěl křížem a rozhodčího nešťastně zasáhl do obličeje. Nikdo nechce při hokeji zranění, ale k této hře to prostě patří a občas se něco takového stane. Přeji mu, ať to není nic vážného a brzy se uzdraví," popřál na dálku sudímu liberecký obránce Ronald Knot.

Hradil musel na vyšetření do nemocnice, podle všeho se zlomeným nosem. „Liberecký hráč střílel na bránu a puk trefil rozhodčího přímo do obličeje. Tohle nevidím nikdy rád, ať jde o rozhodčího nebo protihráče. Na nějakou dobu to s vámi otřese. Doufám, že bude v pořádku, že ho to nijak nepozastaví a v dalším zápase už bude zase pískat. Byla to určitě nepříjemná situace," přiznal po utkání zlínský Pavel Kubiš, autor dvou gólů a jedné asistence.

Duel pak odřídila trojice sudích. „Abych řekl pravdu, tak kdybych to nevěděl, že píská jen jeden hlavní, tak bych to ani nezaregistroval. Hra plynula, hlavní rozhodčí se ji nesnažil moc kouskovat. Pro nás hráče jedině dobře, že hra měla spád," poznamenal Knot.

Zlín nakonec pod Ještědem vyhrál 4:2. Naopak Bílí Tygři prohloubili svou depresi, když prohráli již pátý zápas v řadě.