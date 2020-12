Není čas se v něčem babrat. Stojíme na nové startovní čáře, řekl nový trenér Vítkovic Holaň

Vzpomněl jste si na první angažmá ve Vítkovicích v sezoně 2006/2007?

Vybavil jsem si to okamžitě. Už nejsem takový, jaký jsem byl před těmi třinácti čtrnácti lety. Věkem i zkušenostmi, dělal jsem spoustu chyb, byl jsem arogantní trenér a neuměl vycházet s hráči. Byl jsem mladý, neotřískaný. Zaplaťpánbůh, že jsem se z toho ponaučil. Ale zase to byla vynikající škola s Vladimírem Vůjtkem. Kdyby neonemocněl, možná bychom to vedli doteď. Je to můj trenérský guru.

Potěšila vás nabídka od Vítkovic?

Moc si vážím toho, že jsem se mohl vrátit tam, kde mám kořeny. Nějaké námluvy byly už v loňskem roce, majitel se ale rozhodl férově pro jinou variantu (Trličík, Klesla a Svozil). Celou dobu jsem držel palce, aby se Vítkovice zachránily. Když přišla nabídka znovu, absolutně jsem neváhal. I když to bylo narychlo. Byl jsem tady od mládeže, hrával tady otec. Je to něco jiného, mít možnost pracovat doma. Když se to dozvěděl táta, tak brečel. Je to velká pocta.

Co jste řekl hráčům na prvním tréninku?

Aby zvedli hlavy a nebabrali se v tom, co bylo. Jsme na nové startovní čáře. Nastavíme si vnitřní pravidla, dobře potrénujeme. Důležité je mezi sebou dobře komunikovat, udělat pro vítkovický hokej všechno. Bude to těžké, vítkovický fanoušek je, byl a bude náročný, ale porveme se o to. I v této nelehké době. Nejsem fanda dlouhých monologů. Udělali jsme si krátký brífink, kde jsem hráčům řekl, že jsem přesvědčen o jejích kvalitě.

Budete něco zásadně měnit? Je na to vůbec čas, když se hraje prakticky obden?

Jde to strašně rychle, není čas se v tom babrat. Všichni se postavíme na novou startovní čáru a budou mít možnost ukázat, co v nich je. A věřím, že to ukáží už v Litvínově. Jsou předposlední, ale není to lehký soupeř. Extraliga je velmi náročná a do každého zápasu musíme jít odhodlaní předvést bojovný výkon. Může se stát, že to nebude na soupeře stačit, ale musí být vidět, že jsme do toho dali všechno.

Miloš Holaň vedl i Mladou Boleslav

Petr Horník, Právo

Schází vám zranění Zbyněk Irgl, Lukáš Krenželok, Vojtěch Polák i Tomáš Kubalík. Nechybí právě jejich zkušenosti?

Že bychom se převlékli my tři (ukázal na své asistenty Radka Philippa a Romana Šimíčka)? Zranění k hokeji patří a těším se, až se vrátí na led. K Vítkovicím v této sezoně návraty patří. Vrací se i bývalí hokejisté, kteří mají ke klubu vztah. A nejen na led, ale i do vedení. A to se mi líbí.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Sportcz (@sport.cz_ig)

Sledujte Sport.cz také na Instagramu>>>