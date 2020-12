Král přišel o skvělou bilanci. Dvě školácké chyby nás stály zápas, říkal pardubický kouč

Přestože Východočeši na ledě lídra dvakrát vedli, na druhou obrátku ve skóre už nedokázali zareagovat. „Hráli jsme slušně, ale jak v první, tak ve druhé třetině jsme udělali dvě školácké chyby, a to nás stálo zápas. V třetí části si to už Třinec hlídal a když už nám tam něco nechal, tak jsme to místo střelou řešili přihrávkou," hodnotil Král, který se do třinecké arény vrátil znovu po roce, kdy Třinec v rámci oslav 90. narozenin sezval nejslavnější hráče a slavnostně vyvěsil dresy klubových legend.

„Když jsem vešel do haly, tak jsem se na ty dresy podíval. Je to hezké a velmi si vážím toho, že tam moje jméno je. V zápase jsme se tím ale nekochal," uvedl Král, jenž s 567 kanadskými body vévodí historickému bodování Třince.

I proto pro něj utkání v Třinci tuctové nebylo. „Něco nám do kabiny před zápasem vypsal. Hrál tady dlouho, všichni víme, co Richard Král znamenal pro Třinec. Já z pardubické kabiny asi nejvíce, protože jsem v Třinci taky hrál a moc rád se sem vždy vracím. Jsou to speciální utkání a vždy si moc přeju tady vyhrát," vykládal Vladimír Svačina, jenž s Třincem slavil zatím poslední udělený extraligový titul v roce 2019.

Hráči Pardubic se radují z prvního gólu. Zleva autor gbranky Matej Paulovič, Robert Kousal a Juraj Mikuš.

Jaroslav Ožana, ČTK

Pardubice byly v probíhajícím ročníku prvním týmem, který dokázal Třinec porazit. Na svém ledě, poprvé pod vedení Krále, před necelými třemi týdny smazaly tříbrankové manko a v prodloužení zvítězily 7:6.

„Jak tam dneska zase ty góly rychle přibývaly, tak jsem se trochu obával, že to bude zase taková přestřelka. Naštěstí se to ve druhé třetině zastavilo," usmíval se střelec druhého a následně i vítězného gólu Třince Matěj Stránský.