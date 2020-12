Holaně při debutu naštval jen Polákův blikanec. Takové věci se nemůžou akceptovat, říká

„Odehráli jsme tady ale dobré utkání. Bojovností a zarputilostí si vezeme bod," potěšilo navzdory porážce 0:1 Holaně, který si návrat do extraligy po dvouleté odmlce hodně užil. „Měl jsem před zápasem tu správnou trenérskou nervozitu. Musím poděkovat i svým kolegům na střídačce Romanovi Šimíčkovi a Radku Philippovi. Komunikace byla bezvadná," liboval si 49letý kouč po debutu.

Mužstvo za výkon pochválil, rozohnila ho pouze klukovina kapitána Poláka. „Už jsme si to v kabině vyříkali, takové věci se nemůžou akceptovat," nešetřil kritikou na adresu velezkušeného beka.

Vítkovický lídr ve 43. minutě píchl v přerušené hře zezadu hokejkou Havelku do rozkroku, za což vyfasoval trest na pět minut a do konce zápasu. A protože mu sudí už předtím signalizovali dvě minuty za nebezpečnou hru vysokou holí, dostali Severočeši dárek v podobě sedmiminutové přesilovky! „S tím jsem se ještě nikdy nesetkal, bylo to těžké, soupeř měl šance, ale nakonec se nám to poštěstilo ubránit," oddechl si hostující zadák Peter Trška.

Nový trenér hokejistů Vítkovic Miloš Holaň (vpravo) a jeho asistent Radek Philipp.

Vladimír Pryček, ČTK

Skvělý Svoboda puk do sítě nepropustil, domácí navíc v závěru dlouhé početní výhody děkovali Godlovi, jenž betonem parádně vykopl Maroszovo trestné střílení nařízené po faulu na Dočekala.

V zápase oba brankáři kralovali. Godla kryl všech 25 střel, Svoboda čelil dokonce 39 ranám, přičemž kapituloval až v prodloužení, v němž Verva uzmula bonusový bod díky Zdráhalovi. Právě šikovný křídelník přitom hokejově vyrostl právě ve Vítkovicích.

„Dostali jsme gól hned z první akce. Šťastným odrazem od beka si odvážíme pouze bod, kluci ale ohromně chtěli ukázat, že mají kvalitu a já myslím, že to chce jenom trochu času, než si zvyknou na nové trenéry a možná i styl," burcuje Holaň, který v sestavě provedl jedinou korekci, když místo Malleta zařadil do druhé formace Marka Kaluse, jenž v minulých dvou sezonách nastupoval v mezinárodní EBEL lize za Znojmo a Linec.

Holaň má pro příští duely jasný úkol: zapracovat na koncovce a přesilových hrách. „Trošku vázne i spolupráce mezi obranou útokem, jsme hodně roztažení, to se dá natrénovat a zlepšit," dodal.