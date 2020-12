Skvělá zpráva pro Spartu. Ofenzivní opora zůstává!

Hokejisté Sparty o Vladimíra Sobotku nepřijdou. Člen elitní formace Pražanů prodloužil s týmem kontrakt minimálně do konce ledna 2021. Třiatřicetiletý útočník se v polovině listopadu původně domluvil na měsíční spolupráci, dres s velkým S na hrudi bude však oblékat i nadále. Klub o tom ve čtvrtek informoval na svém Twitteru.

Borec s 548 starty v NHL nabral po slabším rozjezdu formu. S Horákem a Řepíkem vytvořil údernou lajnu. V minulém zápase proti Brnu si připsal dvě asistence a bodoval už v pátém utkání v řadě.

„Dlouho nehrál a není jednoduchý přijít pak do jakýkoliv ligy a začít hned sbírat body. Chápu, že to chvíli trvalo. Vláďa je jinak úžasnej hráč, hrozně silnej na puku a hraje se s ním výborně. Byla to jenom otázka času," tvrdil po nedělním utkání s Kometou centr Roman Horák.

✒️ | Dobrá zpráva! Útočník VLADIMÍR SOBOTKA prodloužil svůj kontrakt ve Spartě! Součástí našeho týmu bude minimálně do konce ledna. pic.twitter.com/spx60chthK — HC Sparta Praha (@HCSpartaPraha) December 10, 2020

Sobotka nastupoval v této sezoně před příchodem do Sparty za švýcarský Rapperswil-Jona Lakers. Za měsíc stihl odehrát jen čtyři duely, v nichž si připsal dvě asistence.

