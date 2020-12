Severní vítr je pro Boleslav krutý. V Liberci se to vždy nějak zlomí a odjíždíme s prázdnou, nechápe Flynn

Jaromír Jágr ještě válel za Omsk, Petr Nedvěd snil s Libercem o titulu a čeští hokejisté byli úřadující mistři světa, když Mladá Boleslav uspěla na severu Čech naposledy. Bylo to v listopadu 2010, domácím uštědřila debakl 6:0. Jenže od té doby u bílých šelem sbírá jen porážky.

„Neumím si to vysvětlit. Vždy přijedeme do Liberce s tím, že chceme vyhrát. A i když to vypadá dobře, nějak se to vždy zlomí a odjíždíme s prázdnou...," kroutil hlavou útočník Oscar Flynn po 23. prohře Boleslavi pod Ještědem v řadě, byť svého rivala se svými parťáky přestřílel v poměru 35 ku 23.

Ano, tentokrát to s Bruslaři vypadalo více než dobře. Na sever jela na vlně sedmi výher v zádech, v klubové historii rekordní. Kdy jindy, když ne teď? museli se Středočeši hecovat. Obzvlášť když Bílí Tygři se ještě stále zvedají z horší série, kdy z posledních šesti zápasů celkem pětkrát padli.

Brankář Liberce Petr Kváča při utkání s Mladou Boleslaví.

„Měli jsme horší období a další výhrou jsme se chtěli hlavně dostat dál, což nám vyšlo. Ale o této sérii vím, kluci mi říkali, že ji budeme chtít prodloužit. Povedlo se," poznamenal nejlepší hráč z týmu Tygrů Petr Kváča, jenž si připsal celkem 33 úspěšných zásahů.

Flynn a spol. sice v osmé minutě inkasovali, ale ještě do konce úvodní části během dvou minut skóre otočili a do kabin šli za nadějného stavu 2:1.

Autor gólu Mário Lunter (vpravo) se raduje se spoluhráči z Mladé Boleslavi.

„Klíčová byla produktivita. Já sám jsem měl plno šancí a kdybych lépe zakončil, mohlo to vypadat úplně jinak. Bohužel jsme úplně zaspali druhu třetinu, a to nás stálo body," litoval Flynn prostřední části, kdy za domácí nejprve vyrovnal Hrabík a za čtyři minuty si připsal vítězný gól Havlín.

„O zápase rozhodla druhá třetina, kde jsme dvakrát úplně zbytečně inkasovali. V obou případech šlo o situace, na které jsme hráče připravovali, bohužel jsme to tam špatně sehráli a Liberec se vrátil do zápasu. Ve třetí třetině se uchýlil jen k obraně výsledku, a přestože jsme měli hodně šancí, neproměnili jsme je. Tři body bere Liberec a za jejich obětavost a bojovnost zaslouženě," uzavřel kouč Boleslavi Radim Rulík. A liberecké prokletí trvá.