Nadšení v Budějovicích! Parádní výkon, chrlil Prospal chválu po skalpu lídra

Konečně se dočkali! Hokejisté Českých Budějovic na desátý pokus urvali premiérovou výhru na domácím ledě po postupu do extraligy a kouči Václavu Prospalovi spadl balvan ze srdce. Jeho partě se přitom paradoxně povedlo skalpovat suverénní Třinec, kterému v letošním ročníku připravila teprve třetí porážku.

„Byla to pro nás obrovská výzva. Proti Třinci nastoupil tým, kterej byl schopnej s ním držet krok," liboval si trenér Motoru po výhře 2:1 v prodloužení. „Parádní a obětavý výkon. Kluci dodrželi, co jsme si před zápasem řekli. Druhý bod je zaslouženej za nasazení, skvělý přístup, který byl proti výbornému soupeři podpořený vynikajícím gólmanem," zahrnul Prospal komplimenty mužstvo, jenž trčí na chvostu tabulky a lídra soutěže navíc vyzvalo bez Adamského i nové posily Formana, který ze Sparty vypomůže do konce ledna.

Jihočeši sice před třemi dny utržili šestigólovou nálož na ledě Mountfieldu HK, proti Ocelářům se však rehabilitovali. „Poté, co jsme předvedli v Hradci, to byl dneska úplně jinej mančaft," hřálo šéfa budějovické lavičky. Ve 36. minutě otevřel skóre Michnáč, jenž poslal kotouč pod víko. Pak ovšem přišla pro domácí komplikace. Přikryl obdržel po vypršení druhé dvacetiminutovky za bodnutí špičkou hole trest na pět minut a do konce utkání, čímž se Slezanům naskytla velká příležitost na vyrovnání.

„Jsem teď ve fázi, kdy si vnitřně užívám, že jsme dokázali vyhrát. Takže hodnocení si nechám, až budu mít chladnou hlavu," nechtěl Prospal komentovat zákrok 25letého centra.

Zleva David Gilbert z Českých Budějovic, Erik Hrňa z Třince a brankář Českých Budějovic Jiří Patera.

Václav Pancer, ČTK

Jenže hosté v dlouhé přesilovce trestali. Po biliárové kombinaci zakončil po pěkné přihrávce Růžičky do prázdné klece Marcinko a bylo srovnáno. Na ledě se odehrávala ofenzivní podívaná, kterou chtěli pro sebe zlomit oba celky. Dvakrát neuspěl kanonýr Stránský, deset vteřin před koncem základní hrací doby naopak v přečíslení dva na jednoho spálil tutovku Christov.

V dramatickém prodloužení nejprve zneškodnil Patera trestné střílení Stránskému, o chvíli později dostal stejnou šanci Slováček, který byl faulovaný. Zkusil blafák ála Forsberg, jenže Štěpánek, který se poprvé od 27. listopadu znovu objevil mezi tyčemi, jeho úmysl přečetl a puk hokejkou vypíchl.

Ondřej Slováček z Českých Budějovic střílí vítězný gól brankáři Třince Jakubu Štěpánkovi.

Václav Pancer, ČTK

„Nepřemýšlel jsem, že bych na trestné střílení poslal jiného hráče. Jednou to tady jel Víťa Christov, kterej byl faulovanej a gól dal. Je to i odměna pro toho kluka. Do šance se natlačil, udělal všechnu tu práci," vysvětloval Prospal.

Slováček sice při nájezdu neuspěl, přesto se stal opěvovaným hrdinou večera. O minutu později totiž ujel soupeři a tentokrát už poslal puk do sítě. Jeho druhá trefa v sezoně měla pro Jihočechy cenu zlata. „Přinesl týmu obrovskou radost a zadostiučinění za práci, kterou odvádí. Když budeme hrát takhle dál, můžeme hrát s kýmkoliv," ujišťoval Prospal.