Sparťan Pech odehrál jubilejní 900. zápas a vzpomínal, jak mu v tom prvním málem zlomili nos

Věděl jste před zápasem, že vás čeká jubilejní duel?

Věděl, protože mi to připomenuli kustodi i tiskový mluvčí. Je příjemné, že se mi podařilo nasbírat tři asistence, ale taky mě to něco bude stát, a to už zas tak příjemné není. (usmívá se)

Jak moc si mety devíti set odehraných zápasů ceníte?

Spíš mě zajímá výkon, který jsem v nich podal. 900 je jenom číslo.

Vybavíte si ten vůbec první?

Pamatuju si ho moc dobře. Bylo to v sezoně 2001/02 za Karlovy Vary v Třinci. Za stavu 6:1 pro Třinec mě ve třetí třetině dali studeného na led. Zážitek to byl. Hned jsem dostal do nosu a málem mi ho zlomili. Dobrá zkušenost.

Těší vás, že jste 900 duelů dosáhl jen ve dvou klubech? V Karlových Varech a Spartě, do které jste zamířil v roce 2013?

Nemám moc rád změny, nikdy jsem nechtěl měnit kluby. Vyhovovalo mi to, ve Varech jsem byl spokojený. Po hubených letech v Energii; i když jsem s ní předtím došel dvakrát do finále a jednou vyhrál titul; jsem toužil po úspěchu a odešel do Sparty, kde jsem spokojený.

Ještě k zápasu s Vítkovicemi. Přestože jste vyhráli 5:2, jednoduché jste to neměli, že?

Byl to těžký zápas a rozhodující bylo, že jsme na přelomu druhé a třetí třetiny ubránili pětiminutové oslabení a pak i více než dvouminutové pět na tři. Tam jsme to zlomili, i když Vítkovice potom snížily na 2:3. Rychle jsme odskočili na 4:2 a jsme rádi, že jsme to ubojovali a máme tři body doma.

V posledních třech zápasech jste nejenže neztratili ani bod, navíc jste pokaždé vstřelili minimálně pět branek. Cítíte, že jde forma nahoru?

Jsou to jen tři zápasy a takových, kdy se takhle dařilo a pak přišel útlum, už za sebou máme iks. Nechci nic předjímat. Jdeme zápas od zápasu a uvidíme, co z toho bude. Samozřejmě jsme ale rádi, že jsme teď nastříleli tolik gólů. I když si musíme přiznat, že Vítkovice proti nám měly docela dost šancí, které Machy (brankář Machovský) vychytal. Cítíme, že hra nebyla optimální a doufáme, že v dalším zápase se zlepšíme.