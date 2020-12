Třetina hrůzy pro Motor! Měli jsme víc pasažérů. Pár jsme jich pak nechali sedět v autobuse, říká Prospal

„Nebruslili jsme, neměli forčeking a pohyb. Byli jsme strašidelní ve třetině," vykládal kouč Motoru Václav Prospal. Brankostroj odstartovala tečovaná Šaldova rána ze 43 vteřiny. Dvěma zásahy zvýšil Smoleňák, pak ještě krásně vypálil Perret a po necelých deseti minutách svítilo pro domácí hrozivé skóre 0:4! Šéf budějovické střídačky měl mužstvu o pauze co říct. Provedl změny v sestavě, některé borce nechal sedět...

„Měli jsme tam trochu víc pasažérů, než by bylo záhodno. Pár jsme jich nechali v autobuse a už se z něj nedostali," vysvětloval. A obraz hry se změnil. Strmeň, jenž po čtvrtém obdrženém gólu nahradil mezi tyčemi Pateru, zavřel branku. Motor zabral, zvýšil aktivitu, pohyb a zdánlivě ztracený duel proměnil v pořádné drama.

Ke stíhačce zavelel útočník Forman, jenž v premiéře za Jihočechy ihned skóroval. Pak skóroval z dorážky Jonák a zkraje třetí části propustil Mazanec za svá záda puk po průniku Doležala. „Naši hráči se po první třetině uspokojili. Mysleli si, že to bude lehkej zápas. Polevili a málem se nám to vymstilo. Měli jsme štěstí, že Budějovice ve třetí třetině nevyrovnaly," oddechl si asistent hostujícího trenéra David Kočí.

Jihočeši prahli po vyrovnání, k němž byl blízko i novic Forman, jehož při power play vychytal Mazanec. Gól do hradecké branky ovšem už nepadl, naopak pojistku přidal do opuštěné klece Lev. „Nemám, co bych vytkl k výkonu ve zbylých čtyřiceti minutách, ale prvních dvacet je důvod toho, proč jsme dneska prohráli," dodal Prospal, jehož tým dál čeká na první tříbodový triumf na vlastním ledě.