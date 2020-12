Přišel a hned pálil! Hosta ze Sparty zahrnul chválou i Prospal

„Strašně jsem si přál, abychom navázali na výkon, který kluci předvedli proti Třinci. Druhá a třetí třetina byly super, škoda toho výsledku," litoval po porážce 3:5, o níž rozhodla úvodní desetiminutovka. Hosté v ní rozpoutali střelecký uragán a čtyřmi zásahy odskočili do klíčového trháku.

Budějovické ale třetina hrůzy na lopatky nepoložila. Po přestávce zabrali, zvýšili aktivitu i pohyb a mocně dotahovali. Svoji chudou bodovou sbírku ovšem nerozmnožili. „Tým má obrovskou sílu, jenom se mu nedaří výsledkově. Hlava nepracuje tak, jak má a puky se neodrážejí tam, kam mají," míní ostřílený forvard.

Na ledě strávil více než sedmnáct minut a byl hodně vidět. Šestkrát pálil na bránu, čímž se stal nejaktivnějším borcem v týmu Motoru. Do utkání přitom nevstoupil zrovna ideálně. Po 77 vteřinách vyfasoval dvouminutový trest za nebezpečnou hru vysokou holí...

„Start byl špatnej. Byl jsem taky u obdrženého gólu," ušklíbl se muž, jenž v posledních zápasech vypadl ze sparťanské sestavy. Dres s velkým S na hrudi přetáhl přes hlavu naposledy 1. prosince v Třinci a jeho herní pauza se tedy protáhla skoro na dva týdny. „Sice jsem dost trénoval a bruslil, ale zápasové tempo samozřejmě natrénovat nejde. Třetí třetina už byla fyzicky složitější. Věřím, že se do toho co nejdřív dostanu a budu se zvedat," říká Forman.

Od Václava Prospala přesto sklidil porci chvály. „Potvrdil, co si od něj slibujeme. Byl výbornej v útočném pásmu, do mužstva přinesl extraligovou kvalitu," libuje si šéf budějovické střídačky. Ostatně i nad tím, jak šikovný křídelník zapadl do kabiny. „Kluci mě vzali hned mezi sebe. Až jsem byl překvapenej," vykládá Forman, jenž v prostřední dvacetiminutovce přesnou dorážkou nalil mužstvu krev do žil. Přes mohutný finiš však padlo v domácí Budvar aréně podesáté v sezoně a dál vymetá extraligový suterén.

„Liga je strašně vyrovnaná, takhle dole se může ocitnout každej. Věřím, že půjdeme nahoru a popereme se o play off," burcuje Forman. Nálada v šatně ho zároveň zahřála u srdce. Navzdory bídným výsledkům v ní totiž nenašel žádné skleslé tváře. „Přitom jsem se toho strašně bál. Všichni jsou tady ale odhodlaní makat, že se to zlomí. Tým má na víc, čemuž všichni věří stejně jako já," hlásí odchovanec Sparty s 457 duely v nejvyšší soutěži, Až dosud nenastupoval mezi elitou za jiný celek.

V Motoru hostuje podle domluvy klubů až do konce ledna. „Neřeším, co bude potom. Soustředím se teď jenom na Budějovice, abych jim co nejvíc pomohl a splatil důvěru, kterou ve mně mají," tvrdí.

Los si ovšem řádně zalaškoval. Už v úterý se totiž Forman vrátí do známého prostředí, Jihočeši se představí právě v aréně Sparty! „Samozřejmě zápas je pro mě trochu specifickej, ale budu se připravovat úplně stejně jako na každého jiného soupeře a snažit se, abych odvedl pro tým sto procent," ujišťuje.