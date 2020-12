Buchtu jsem před kabinou škrtil, přiznal srdcař Sparty, který teď poprvé nastoupil proti ní

Posledních jedenáct let strávil ve Spartě, za kterou by dýchal. Minulý týden ale Pražané uvolnili třicetiletého hokejového útočníka Miroslava Formana na hostování do konce ledna do Českých Budějovic. A už druhý zápas v dresu Jihočechů přinesl Formanův návrat na Spartu. Poprvé v kariéře jako její soupeř. Znovu dokázal za Motor bodovat, tentokrát si připsal asistenci, alespoň na bod to však Jihočechům opět nestačilo, když v libeňské O2 areně padli 1:2.