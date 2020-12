Hradec Králové - Ml. Boleslav 3:4 Vítězná série hokejistů Hradce skončila

Týmy šly do zápasu s jasnou představou. Vítěz se mohl prosadit do elitní čtveřice tabulky nejvyšší soutěže. Hosté byli od začátku snaživější, tvrdší, nebezpečnější. I když vyložených šancí se nerodilo příliš. Snad jen hostující Kousal mohl překvapit Mazance zajímavou střelou bekhendem či domácí Zachar se dostal do dobré pozice. Hostující Růžička zasáhl.

Nakonec se však lepší Boleslav dostala do vedení. Kapitán Zohorna si najel z druhé vlny, dostal přihrávku od pravého mantinelu, puk si posunul kolem protivníka a poté střelou pod vyrážečku překonal Mazance. Kmenový hráč Pittsburghu si tak připsal dvanáctý gól v sezoně.

Na začátku druhé části dostal Hradec možnost na vyrovnání - a to přesilovku. Jenže v ní dvakrát chybovali zkušení hráči. Nejprve Smoleňák, poté Zámorský. Hostující Stránský se dostal k puku a přes Zámorského i do zakončení, Mazanec nestačil.

Hosté byli na koni, jenže dlouho jim to nevydrželo. Těsně po uplynutí početní výhody, v níž skórovali, totiž Mountfield snížil. Hronek si najel před bránu a dal desátý gól v sezoně. Pro domácí to bylo povzbuzení, brzy však zhaslo. Ve 26. minutě chyboval před vlastní brankou Kevin Klíma, což potrestal Flynn. Gólman Mazanec poté odjel na střídačku, do hry šel jeho náhradník Lukeš.

Hradečtí se vrátili do hry díky přesilovkám. Nejprve ji sice neproměnili, byť měli slušné možnosti Orsava a Filip Pavlík. V následující se ale už prosadil po Hronkově nahození kapitán Smoleňák. A to klasicky, puk zametl z brankoviště do sítě. Hradec byl blízko vyrovnání, dokonce hrál 42 vteřin přesilovku pět na tři. Skórovat však nedokázal.

Ve třetí části se hrálo o klíčový gól. Hradečtí se nedostali do větších šancí, naopak hosté byli přímočařejší. Ve 44. minutě jel Alderson sám na Lukeše a hradecký brankář zasáhl skvěle lapačkou. O tři minuty později však už tak úspěšný nebyl. Cienciala projel lehce kolem Zámorského a blafákem pokořil gólmana domácích.

Čtyři minuty před koncem svitla domácím naděje. Jank nastřelil puk před branku, zachytil jej Perret a překonal Růžičku. Sto jedna vteřin před koncem začal hrát Hradec power play, Lukeš zůstal na střídačce. Přes několik závarů před hostující brankou ale Východočeši vyrovnat nedokázali.