Nebyli jsme produktivní, a to nás stálo body, litoval olomoucký kouč Moták

Kouče Kohoutů Zdeňka Motáka porážka hodně mrzela, a to i proto, že zápas byl herně vyrovnaný. Jeho svěřenci soupeře dokonce výrazně přestříleli. „Jsme zklamaní. Ne z výkonu, ale hlavně z výsledku a neproměňování šancí. Měli jsme jich dost, zejména v přesilových hrách, ale nebyli jsme produktivní, a proto jsme prohráli," konstatoval Moták.

"V zakončení nám zkrátka chyběl důraz, ať už to bylo při střelách z první nebo při dorážkách. To jsou ty důležité věci, které potřebujete, aby fungovali. Můžete soupeře dvě minuty mačkat, ale když toto nemáte, je to k ničemu. Gólman Klimeš sice chytal výborně, ale měli jsme dát více než jeden gól. Škoda, chtěli jsme to natáhnout," litoval olomoucký kormidelník.

V táboře Komety panovala mnohem lepší nálada. „Jsme šťastní za vítězství. Bylo to po pracovitém, bojovném výkonu, podpořeném skvělým brankářem. Trošku jsme si to zkomplikovali vyloučeními, ale kluci, kteří hrají oslabení, to zvládli parádně, takže dnes jen samá pozitiva," uvedl asistent brněnského kouče Jiří Horáček.

K zastavení porážek podle něj pomohl především kvalitní trénink. „Měli jsme v tomto směru manko, které jsme snad konečně dohnali a také jsme v hlavách zůstali pozitivní. Snad v tom budeme pokračovat dál," dodal Horáček.