Hokejisty Třince posílí brankář Kacetl

Hokejový brankář Ondřej Kacetl bude do konce sezony působit v extraligovém Třinci. Třicetiletý gólman přichází do aktuálně nejlepšího týmu nejvyšší soutěže z první ligy, kde se mu dařilo v dresu Přerova. Oceláři počítají s tím, že Kacetl vytvoří dvojici s Jakubem Štěpánkem. Josef Kořenář by se totiž měl v brzké době vrátit do zámoří.

"Podle náznaků ze zámoří se blíží moment, kdy se rozjede NHL a tamní kluby si stahují své hráče na kempy. To se týká i Josefa Kořenáře, který naposledy odchytal úterní derby s Vítkovicemi. Kvůli náročnému programu extraligy je nutné mít k dispozici brankáře, který je schopen ihned naskočit," uvedl sportovní manažer Jan Peterek na klubovém webu.

Kořenář je kmenovým hráčem San Jose, se kterým má smlouvu ještě na jednu sezonu. Doposud se do NHL sice neprosadil, stabilně však chytal za tým San Jose Barracuda v nižší AHL. Pokud se nyní vrátí do zámoří, bude mít Třinec k dispozici pouze Štěpánka, jeho plánovaný náhradník Nick Malík je v současnosti s juniorskou reprezentací v Edmontonu a chystá se mistrovství světa hráčů do 20 let. Navíc po šampionátu by měl Malík zůstat v zámoří.

Kacetl má na kontě již 221 zápasů v extralize, které nasbíral v dresu Pardubic a Hradce Králové. Před začátkem aktuální sezony vyměnil dres Dynama za Kometu Brno, která s ním však počítala jako s trojkou a uvolnila jej do první ligy. A v Přerově se odchovanci Znojma daří, s úspěšností zásahů 94,76 procenta je nejlepší v soutěži, stejně jako s průměrem 1,43 inkasovaných branek na zápas. Třikrát udržel čisté konto.

"Ondřej je zkušený brankář, který v dresu Přerova předváděl stabilní výkony. V létě jsme proti němu nastoupili v Generali Česká Cupu a hodně nás trápil. Jsem rád, že kývl na naši nabídku a připojil se k týmu. Ještě není jisté, kdy přesně nastoupí. O jeho zápasové vytížení ale nemám obavy," uvedl trenér Václav Varaďa.