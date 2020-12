Kaše je k neutahání. Z Moskvy rovnou do Třince, kde rozhodl výhře Varů

Třinec nastoupil už bez všech tří zámořských posil, naopak hosté z Karlových Varů přivezli na led nejvzdálenějšího soupeře v extralize Davida Kašeho i Jakuba Lauka, kteří zatím pokyn k návratu do zámoří nedostali. „Zatím nebyli pozvaní na kemp. Doufáme, že zůstanou co nejdéle, protože jsou pro nás velmi důležití," naznačil karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Oba svou důležitost v Třinci prokázali. Společně se přihrávkou podíleli na třetím gólu Jakuba Fleka, který hostům zajistil cenný bod, Kaše pak v páté sérii nájezdů rozhodl o druhém bodu pro Karlovy Vary.

„Ty dva body jsou velmi cenné, myslím že i ten jeden by byl super. První dvě třetiny nás Třinec přehrával a vůbec jsme si s jejich hrou nedokázali poradit. Fantasticky chytal Novas (Filip Novotný), dnešní výhra jde za ním," vykládal střelec rozhodujícího nájezdu Kaše, pro něhož byl zápas v Třinci v součtu s reprezentačními starty v Moskvě pátým ve čtyřech dnech.

Neměl jsem připravené nohy, přiznal Kaše

„Když se k tomu připočte to cestování, tak to je dost náročné. Ze začátku jsem se docela rozkoukával a neměl jsem připravené nohy, jak bych měl. Probral mě až ten hit, co jsem schytal v první třetině," usmíval se 23letý útočník.

Kašeho poslal k ledu domácí bek Jan Jaroměřský. „Trefil mě pěkně. Bolelo to dost," uznal Kaše, pro něhož to nebyl jediný střet v utkání. Ve druhé třetině jej při průniku do útočného pásma u mantinelu ukázkově „sundal" čárový rozhodčí.

David Kaše z Karlových Varů se raduje ze svého vítězného samostatného nájezdu.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Byla to spíše taková komická situace. Rozhodčí spadl, já přes něj. Hlavně, že jsme oba zůstali zdraví," vykládal útočník Philadelphie Flyers, který v pátém rozhodujícím samostatném nájezdu zachoval chladnou hlavu a blafákem pokořil třineckého Štěpánka.

Zda nějaký další povedený kousek přidá, nebo podobně jako většina hráčů působících v severní Americe brzy odletí, Kaše bezprostředně po zápase nevěděl. „Jelikož jsem byl na nároďáku a pak jsme hned jeli do Třince, tak jsem s agentem ještě nemluvil. Ale přiznávám, že je to trochu nepříjemné. Mám to lehce v hlavě, protože nevím, na čem jsem," připustil Kaše.