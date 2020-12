Potopila nás nedisciplinovanost, štve Holaně. Lakatoš nabádá k buldočímu hokeji

V místní aréně zná každý kout a pondělní zápas měl pro něj opravdu speciální příchuť. Miloš Holaň udržel před třemi lety Dynamo v nervy drásající baráži mezi elitou a o rok později ho dovedl až do čtvrtfinále play off. V pondělí se devětačtyřicetiletý kouč do Pardubic, kde v říjnu 2018 po sérii čtyř porážek skončil, vrátil jako soupeř. Jenže výhru s hokejisty Vítkovic neslavil.