Horák řídil sparťanský válec, Zlín si odvezl předvánoční výprask

„Vyšlo nám to až mimořádně. Neřekl bych, že jsme zahráli nějak extra dobře, ale góly nám tam docela lehce napadaly. Na vítězné vlně se dostaví pohoda a vycházejí i věci, které by jindy neklaply," líčil 29letý Horák.

„Hodně nám pomohly přesilovky, v nich jsem posbíral většinu z pěti kanadských bodů," uvažoval útočník, jenž první ze čtyř zužitkovaných přesilovek ukončil hned po osmi vteřinách. „Naše lajna se Sobotkou a Řepíkem si vyloženě sedla, s oběma se hraje perfektně," těšilo Horáka, jenž se s celkovou bilancí 12+14 už vytáhl na čtvrtou příčku extraligové produktivity za Martina Růžička Růžičku, Milana Gulaše a Matěje Stránského.

Na výkonu Zlínu se mohlo promítnout hrál v pondělí v Mladé Boleslavi, zatímco Sparta začala svůj program po reprezentační přestávce až dnes. „Je to možné. Dali jsme jim ale tři góly, což udalo tempo zápasu," mínil Horák. Rozhodně ale nemůžeme létat v oblacích, že jsme vyhráli 10:0."

Další zápas již ve středu

Další utkání čeká Spartu již ve středu, kdy se v předehrávce 29. kola představí na ledě Karlových Varů. „Je pravda, že v této sezoně jsme ještě dva zápasy ve dvou dnech nehráli, tak uvidíme, jaké to bude. Myslím si ale, že jsme dost zkušení na to, abychom se dobře nachystali," mínil Horák.

Po návratu z Moskvy odpočívali reprezentanti Košťálek s Rouskem, přesto sparťané vyhnali Kašíka, který se po čtyřzápasové pauze vrátil do branky, z ledu už po dvou třetinách.

Jan Buchtele ze Sparty (vlevo) střílí třetí gól, vpravo je Martin Novotný ze Zlína.

Kateřina Šulová, ČTK

„Byl to od nás pořádný trapas. Když se ale takový mančaft jako Sparta dostane do laufu, těžko se mu pak čelí," připustil obránce hostů Dalibor Řezníček, jenž ale neviděl zásadní problém v nabitém programu Zlína. „Když uděláme takové laciné chyby, tak to není o nějaké únavě, ale o tom, že si na ledě neplníme, co máme," řekl.

Počtvrté bez gólu

Zlín už počtvrté v sezoně nedokázal vstřelit gól. Přitom brankáře vystřídala i Sparta, Machovského na poslední dějství nahradil osmnáctiletý Cichoň, který si připsal premiérový extraligový start. „Je to talentovaný gólman, jenž na sobě pracuje a už se začínají objevovat výsledky. Jsme rádi, že se mu ta třetina povedla," řekl trenér domácích Miloš Hořava.

Zlínští z vysoké porážky nedělali tragédii. „Musíme tento zápas hodit za hlavu a soustředit se na další, který nás čeká. Chybí nám řada marodů a nemáme takovou lajnu Sobotka, Horák, Řepík, to je prostě realita. Možná pro novináře je tento zápas něco fantastického, o čem teď mohou psát, ale my to bereme jako porážku, která zamrzí a babrat se v tom určitě nebudeme," řekl asistent kouče hostů Martin Hamrlík.