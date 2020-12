Stránský odvolal faul a Třinec prohrál. Žádné výčitky, takhle by se měli chovat všichni, říká Varaďa

Zatímco Vítkovice oslavily druhé vítězné utkání za sebou, pro Třinec byla porážka třetím nezdarem v řadě. „Všechna tři utkání byla velmi vyrovnaná, dvě jsme prohráli po nájezdech. Není to pro nás příjemná situace," vykládal trenér Třince Václav Varaďa.

A příčiny tří bodových ztrát hned i pojmenoval. „Máme aktuálně velký problém dávat góly. Šancí si vytvoříme dostatek, ale buď nám puky přeskakují hokejky, nebo trefujeme brankáře. I když dnes si gólman soupeře zaslouží pochvalu, protože chytal velmi dobře," ocenil Varaďa vítkovického Daniela Dolejše.

Ten dostal podruhé přednost před Miroslavem Svobodou a podruhé dovedl tým k výhře v extra čase. V Hradci Králové před Vánoci 3:2 v prodloužení, nyní na nájezdy. „Bylo to ohromně těžké utkání, jako vždy proti Třinci, který má skvělý tým. Ale chtěli jsme odčinit ten nedávný debakl z jejich ledu. Tehdy jim vyšly přesilovky, což jsme věděli, že musíme uhlídat, pokud chceme uspět," vykládal Dolejš, jenž zastavil 41 třineckých střel, včetně trestného střílení Martina Růžičky ve druhé třetině.

Skvěle jsme to odmakali, říkal Dolejš

„Mám z něj respekt. Je to výborný hokejista a věděl jsem, že musím počkat na jeho pohyb. Vyšlo to," líčil Dolejš. Nejvíce se zapotil v prodloužení, kdy postupně na trestnou lavici zamířili Marosz a poté i Kovář. Třinec tak mohl hrát přes minutu proti třem. Ale neuspěl.

„Byli jsme v tu chvíli rádi i za ten bod. Ale skvěle jsme to odmakali," upozornil vítkovický brankář. „Jsou to pro nás sladké dva body. Za to, jak jsme odmakali to oslabení, jsme si je zasloužili. Podržel nás vynikajícím způsobem Dan Dolejš," přidal se trenér Vítkovic Miloš Holaň.

Zleva brankář Vítkovic Daniel Dolejš a Matěj Stránský z Třince.

Jaroslav Ožana, ČTK

Utkání rozhodly samostatné nájezdy, v nichž uspěl nejprve hostující Matěj Stránský, pak ale dávali góly už jen domácí Dominik Lakatoš a Jan Hruška. Klíčovým ale mohl být i moment z 56. minuty, kdy sudí na popud třineckého Matěje Stránského odvolali trest pro domácího kapitána Romana Poláka za úder vysokou holí. Závěr základní hrací doby se tak odehrával v pěti na obou stranách a více šancí měli na konci právě Vítkovice.

„Bylo by pro nás hodně těžké hrát chvíli před koncem v oslabení. Klobouk dolů, že se tak zachoval," ocenil gesto Stránského brankář Vítkovic Dolejš.

„Viděl jsem to z dálky, takže to nemůžu posoudit. Ale vůbec bych nemohl hráči vyčítat, že tohle udělal, pokud to tak cítil. K hokeji to patří a přál bych si, aby se tak chovali všichni. Objevuje se to už hodně často, což je dobře. Na druhou stranu mě zaráží mě, že ta vyloučení vůbec přichází," přemítal třinecký kouč Varaďa.