Olomouc - Pardubice 3:5 Rozjeté Dynamo uspělo i na Hané, vítěznou sérii protáhlo na šest zápasů

Hokejisté Pardubic vyhráli v utkání 29. extraligového kola na ledě Olomouce 5:3 a protáhli tak vítěznou sérii již na šest zápasů. Hanáci prohráli třetí z posledních čtyř duelů. První dvě branky hostů vstřelil Jan Mandát a díky asistenci u čtvrté trefy zakončil zápas s bilancí 2+1. Dva góly si připsal i domácí útočník Jan Káňa, k vyrovnání to však už Olomouci nestačilo, neboť výhru Pardubic pečetil gólem do prázdné branky další dvougólový střelec hostů Matěj Blümel.

Do první šance se dostal po chybě olomoucké obrany Camara, sám před Konrádem však zamířil vedle. Mimo tři tyče zacílil po hezké individuální akci také Machala. Aktivní vstup do utkání potvrdili hosté úvodní brankou: Camara si vytáhl brankáře Konráda do strany a zamířil do jeho betonu, puk se pak odrazil na střed k Mandátovi, který už dorážel do odkryté branky.

O minutu později pálil z pravé strany Rohlík. Velkou šanci pak neproměnil Roman a další pokus Camary zastavila tyč olomoucké branky. Pardubičtí byli v první třetině lepším týmem a mohli vést i výraznějším rozdílem.

Na začátku druhé třetiny střílel ze středu hřiště Paulovič, ale Konrád i tentokrát zasáhl. Ve 25. minutě se však do samostatného úniku dostal Mandát a povedenou střelou překonal Konráda podruhé.

Tlak Dynama sílil

Minutu před polovinou zápasu se mohlo měnit skóre na obou stranách. Dorážku domácího Olesze však i s trochou štěstí pokryl Klouček a Konrád zasáhl proti osamocenému Ďalogovi, který nedokázal zasunout puk za beton domácího brankáře.

Zleva Rostislav Olesz z Olomouce a Ondřej Roman z Pardubic.

Luděk Peřina, ČTK

Pardubice svoji převahu potvrdily ve 32. minutě, kdy v situaci dvou proti jednomu bránícímu hráči zakončoval přesně Blümel. Čtyři minuty před koncem druhé třetiny se k odraženému puku dostal Kolář a branku Olomouce jen těsně přestřelil. Vzápětí ale snížili domácí.

Nahodil vyhrál buly pro Ondruška, který bez přípravy zamířil přesně pod horní tyč. Opět navýšit pardubické vedení mohl povedenou tečí Kousal, Konrád byl však proti.

Naději domácích držel gólman

Olomoucký brankář svůj tým podržel také na začátku třetí třetiny. Vedle dvou nebezpečných závarů pokryl také střelu Zdráhala. V dalším samostatném úniku se ale ocitl Ďaloga a prostřelil Konráda počtvrté.

Pardubičtí hráli ve třetí třetině čtyřminutovou přesilovou hru a přestože svého soupeře drželi celou dobu v obranném pásmu a vytvořili si i několik nadějných šancí, pátou branku nevstřelili.

Zleva Tomáš Valenta z Olomouce, Lukáš Anděl z Pardubic a Jan Bambula z Olomouce

Luděk Peřina, ČTK

Šest minut před koncem se ještě podařilo snížit Olomouci, když Kloučkovi propadl do sítě Káňův pokus. Šťastný zásah si pak pardubický gólman připsal proti tečovanému pokusu Dujsíka a uspěl i proti dorážce Kucsery.

Domácí v poslední minutě snížili ve vlastním oslabení na rozdíl jediné branky - podruhé se dnes prosadil Káňa. V samotném závěru však pečetil výhru hostů gólem do prázdné branky Blümel.