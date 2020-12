Musíme začít znovu od podlahy, burcuje třinecký zadák Jaroměřský

„Nevím, co se s námi děje. Kdybych to věděl, asi bychom neprohrávali. Olomouc nás v krátké době už podruhé asi předčila především přístupem. Štve mě to dvojnásob, motivaci jsem měl obrovskou, ale bohužel... Nezbývá mi než Olomouci znovu pogratulovat. Alespoň víme, od čeho se odrazit. Takto to dál rozhodně nepůjde," kroutil hlavou zkušený zadák.

Třinec se podle něj musí vrátit k bojovnosti a zlepšit defenzívu. „Nemůžeme dostávat tolik branek. Zbytečně jsme to moc otevírali. Udělali jsme prostě spoustu chyb a soupeři nás za to teď trestají. Góly dostáváme i skoro při každém oslabení," ví Jaroměřský.

Problém má jeho tým i v koncovce. „Dokážeme protivníka zavřít ve třetině, ale nejsme tak produktivní jako dříve, kdy jsme dokázali nasázet také třeba šest gólů. Teď je to v tomto směru z naší strany skromnější. A hlavně, když pustíte tým jako Olomouc do vedení, je zle. Oni budou jezdit po prdelích a vědí, že to tak půjde. Vím to dobře, sám jsem tady dlouho hrával. Obecně, nelze to pořád otáčet. To můžete jednou, dvakrát," prohlásil rodák z Turnova.

O tom, co se po čtvrté porážce v řadě dělo v kabině, hovořit nechtěl. „Nebudu to tady rozebírat. Je ale jasné, že nikomu se nelibí, jak naše poslední zápasy dopadly. Nikdo neprohrává rád. To je jasné. Musíme začít od podlahy. To je všude stejné, v Třinci, Olomouci i jinde. Teď jsme trochu skleslí, když ale budeme bojovat, poctivě pracovat, otočí se to. Měli jsme štěstí, že jsme udělali výbornou sérii a vytvořili si nějaký náskok. Víte však, jak to chodí. Když si toho nebudeme vážit, můžeme o něj rychle přijít. Doufám, že se nám to nestane," uzavřel dvaatřicetiletý hokejista.