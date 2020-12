Vítkovice - Brno 0:1 Vítkovice doma prohrály, na lopatky je složil jediný gól

Vítkovice do zápasu nastoupily i s testovaným obráncem Lukášem Douderou, ale opticky více ze hry měl v první části soupeř. První větší možnosti se však v silově vedené a urputné válce zrodily až ve druhé třetině, kterou odstartoval Holík ranou do tyče Svobodovy branky.

Pak Kometa udeřila z přesilovky, před kterou varoval domácí kouč Holaň. Hosté využili hned svou druhou početní výhodu, v níž Svoboda vyrazil Královu dělovku přímo na hůl neobsazeného Zaťoviče a ten už puk z brankoviště pohodlně doklepl do sítě.

Domácí pak zvýšili tempo a iniciativu a ještě ve druhé části mohli srovnat, jenže to by jeden z řady exbrněnských hráčů ve vítkovických službách Mallet nesměl ve 40. minutě mířit pouze do tyčky.

Vstup do třetího dějství patřil naopak Brnu, které znovu hrozilo při hře pět na čtyři. Svoboda ale několik nebezpečných situací dokázal pořešit.

Vítkovice se v závěru pokoušely vyrovnat, ale tři minuty před koncem je v nejméně vhodnou chvíli přibrzdil svým vyloučením Koch. Tak se domácí až necelou minutu před koncem řádné doby dostali k odvolání gólmana a Vejmelka ještě musel zasahovat po střelách Tršky a Hrušky, ale ani power play je ke gólu nedovedla.

Pod koučem Holaněm tak Vítkovičtí mají z devíti zápasů na kontě stále jen jedno tříbodové vítězství.