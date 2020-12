Raději jsem na čisté konto ani nemyslel, svěřoval se po první nule sezony Vejmelka

Co rozhodlo o vaší výhře v Ostravě? Kvalitní obrana?

Klíčovým momentem bylo to, že jsme podali opravdu týmový výkon. Hráli jsme konečně celých šedesát minut. Spoustu střel jsme zablokovali a doufám, že to tak bude pokračovat, na tenhle výkon navážeme a budeme se zvedat tabulkou nahoru. Je to vzpruha a doufám, že bude platit, jak na Nový rok, tak po celý rok!

Jaký to byl zápas pro vás osobně, když by i jediný inkasovaný gól mohl znamenat bodovou ztrátu?

Nebylo to nic jednoduchého a snažil jsem se to vytěsnit z hlavy a moc nad tím nepřemýšlet. I tak jsme to ale měl do poslední minuty v hlavě. Jediné, co jsem mohl dělat, bylo každou střelu chytit. Vítkovice mají hodně bruslivé mužstvo, v každém zápase si vypracují hodně šancí a snaží se tlačit hodně do brány. To se potvrdilo, přesto jsme nakonec jsme vyhráli fotbalovým výsledkem. Nebyl to snadný zápas.

Musel jste vytáhnout nějaký zákrok, který byl v něčem složitější?

Asi ten z poslední minuty, kdy to dával do poloprázdné branky. Tam mi to kleplo o brusli. Byla to shoda náhody a štěstí. Mohlo z toho být vyrovnání, ale měl jsem kliku a podařilo se mi puk vyrazit mimo bránu.

Tím střelcem půl minuty před třetí sirénou byl váš nedávný spoluhráč z Brna Jan Hruška, hlídal jste si ho?

Tak to ani nevím, že to byl on. Ale on tam bývá často a do těchto šancí se dostává pravidelně, takže jsem rád, že to neskončilo gólem.

V této sezoně je to vaše první čisté konto. Kdy jste na něj začal myslet?

Vzhledem k tomu, jak dopadaly minulé zápasy jsem na to raději vůbec nemyslel, protože se to vždycky vymstí. Dneska to vyšlo i díky klukům, kteří mi v závěru pomohli a ty těžké situace jsme zvládli. Zblokovali jsme spoustu střel, a to byl jeden z klíčů, který nám pomohl ten zápas vyhrát.

Vyhráli jste gólem z přesilové hry po faulu Romana Poláka na vás. Bylo to na vyloučení?

Myslím si že ano. Puk jsem jenom vyrazil a on mě poté seknul, takže to podle mě rozhodčí vyhodnotil správně jako regulérní dvě minuty.

Ve třetí části se po nárazu na mantinel zranil nejlepší střelec týmu Peter Schneider, asi je zbytečné se ptát, zda by vám chyběl...

Je to náš klíčový hráč, byla by to pro nás velká ztráta. Nevím, co se tam přesně stalo, ale doufám, že je v pořádku.