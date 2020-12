Hokejový obránce Zámorský se přesouvá v extralize z Hradce Králové do Komety

Hokejový obránce Petr Zámorský se přesouvá v extralize z Hradce Králové do Komety Brno, kde bude účastník tří MS hostovat do konce sezony. Informaci potvrdily brněnský i hradecký klub na internetových stránkách. „Dospěli jsme s Petrem kzávěru, že mu prospěje změna a určitý restart. Obě strany ale nevyloučily případnou spolupráci v dalších ročnících. Petrovi přejeme vše nejlepší a zároveň bych mu rád poděkoval za dosavadní spolupráci,“ říká Aleš Kmoníček, generální manažer Mountfieldu HK.

Zámorský hokejově vyrostl ve Zlíně. Od výběrů do 16 let byl stabilním členem reprezentace, zahrál si za národní tým do 18 i 20 let.

V roce 2010 slavil se Zlínem titul v juniorské extralize a dočkal se i mezi dospělými. Hodně vidět byl v ročníku 2012/2013, kdy nejdříve padl se Zlínem ve finále, ale o rok později už republikový titul oslavil. Za tuto sezonu si produktivní obránce odnesl i řadu ocenění, byl vyhlášen nejlepším obráncem ligy, vyhrál soutěž o nejhezčí branku za svůj nájezd a navíc měl ze všech hráčů v play-off nejlepší hodnocení účasti na ledě. Výsledkem povedené sezony byla účast na MS v barvách národního týmu.

Z české extraligy se následně posunul na zahraniční angažmá, působil ve finském Espoo Blues. V klubu odehrál pouze 25 zápasů a zamířil do NHL, kde podepsal nováčkovský kontrakt s New York Rangers. Jezdci však následně poslali ofenzivního beka na hostování do švédského Örebra. Kromě několika startů na farmě v AHL v zámoří jeho služeb nevyužili. V Örebru zůstal až do roku 2017, poté se rozhodl pro návrat domů. Dohodl se s pražskou Spartou, odkud následně zamířil v průběhu sezony do Hradce Králové.

Ve východočeském klubu se v ročníku 2018/19 stal s 38 body (10+28) nejproduktivnějším obráncem extraligy a čtvrtým nejlepším nahrávačem. Jeho výkonů si všimli i trenéři národního týmu a po roční pauze se opět ukázal v českém dresu, navíc se probojoval i na mistrovství světa 2019 na Slovensku.

V aktuální sezoně odehrál za Hradec Králové 22 utkání, během nichž zaznamenal tři góly a připsal si i šest asistencí. Další body už přidá jako obránce hostující v brněnské Kometě.