Třinec posílili kanadští útočníci Leier a Rodewald

"Ve druhé polovině prosince jsme se začali trápit s koncovkou. I přes herní převahu jsme nedokázali proměňovat brankové příležitosti. Rozhodli jsme se to řešit posílením o dva útočníky se zkušenostmi z NHL," uvedl v tiskové zprávě sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.

Oba Kanaďané v týmu Třince také nahradí Filipa Zadinu z Detroitu a Lukáše Jaška z Vancouveru, kteří se vydali po výpomoci Ocelářům do svých celků, s kterými mají kontrakt.

"Po odchodu Zadiny s Jaškem se prosazovala především první formace, zatímco v dalších lajnách jsme to museli kvůli zraněním různě slepovat a pomáhat si hráči z partnerského Frýdku-Místku. Tomu se brzo znovu rozběhne soutěž a my proto museli řešit situaci na hráčském trhu," prohlásil trenér Třince Václav Varaďa.

🇨🇦🛬🇨🇿 Oceláři hlásí dvě nové tváře!



Hned zkraje roku se k třineckému kádru připojili Taylor Leier (@23TLeier) a Jack Rodewald. Kanadští útočníci jsou připraveni naskočit do utkání jakmile se vyřídí potřebné dokumenty na druhé straně oceánu 🤞



📝 Více👉 https://t.co/EbmyblaY2n

Leierovi skončila s Buffalem roční dvoucestná smlouva na 700 tisíc dolarů, která mu na farmě zaručovala příjem 320 tisíc dolarů. V uplynulé sezoně si připsal v AHL v 27 zápasech 17 bodů za 11 branek a šest asistencí.

V NHL má na kontě 55 utkání a dva góly a pět asistencí za Philadelphii, která si jej vybrala v roce 2012 ve čtvrtém kole draftu na 117. místě. V AHL, kde hrál také za Lehigh Valley, má na kontě 288 utkání a 176 bodů (79+97). V osmi duelech play off vstřelil jeden gól a na jeden přihrál.

"Popravdě to bylo dost spontánní rozhodnutí. Je to tak dva nebo tři dny, co mi zavolal agent, že ho třinecký sportovní ředitel oslovil s nabídkou. Byl a jsem z toho nadšený. O Třinci jsem toho příliš nevěděl, ale snažím se nasát každou dostupnou informaci. V Česku jsem byl jednou v životě, takže jsem oslovil pár kluků, kteří hráli poblíž. O organizaci mluvili s obrovským respektem a to mi pomohlo se rozhodnout," uvedl Leier.

Rodewald podepsal loni v červenci novou roční dvoucestnou smlouvu s Ottawou na 725 tisíc dolarů s příjmem na farmě 100 000. Na konci října byl vyměněn do Floridy. V uplynulém ročníku v AHL za Belleville a Springfield zaznamenal v 49 utkáních pět branek a 11 asistencí.

V NHL má nedraftovaný hráč na kontě deset utkání za Ottawu, v kterých nebodoval. V AHL působil také v celku Toronto Marlies a Binghamtonu, v soutěži sehrál dohromady 252 zápasů a zaznamenal 117 bodů (60+57). Ve třech utkáních play off jednou skóroval.

"Myslím, že to bylo méně než týden od nabídky, podepsání kontraktu a letu přes Atlantik sem do Česka. Neskutečná rychlost. Šlo to ráz na ráz. Já jsem letěl z Winnipegu do Toronta, kde jsem se potkal s Taylorem. Odtud jsme už společně letěli do Frankfurtu a z něj pak do Prahy. Myslím, že jsem na cestě strávil asi nějakých 27 hodin. Docela dlouhá cesta, cítím se teď dost unaveně," podotkl Rodewald.

#FlaPanthers have acquired Forward Jack Rodewald from the Ottawa Senators.



» https://t.co/8WJfKPiBG3

S Leierem se zná. "Hráli jsme proti sobě, kdy on hrál za Portland. Já tehdy začínal v Regině. Taylor je ze Saskatoonu, máme nějaké společné kamarády, takže se známe asi zhruba od 16 let. Takže nějakých deset let," řekl Rodewald. "Když jsem podepsal smlouvu, tak jsem v tu chvíli ani nevěděl, že nabídku hrát za Oceláře dostal i Jack a že se rozhodl za ně hrát. Napsal mi to až agent. Je fajn, že mám kamaráda, se kterým jsem tu cestu absolvoval a budu s ním v týmu," doplnil Leier.

Rodewald skončil na Floridě poté, co v květnu byla zveřejněna uniklá konverzace jeho a útočníka Washingtonu Brendana Leipsica ze sociální sítě Instagram, v níž se nevhodně vyjadřovali o ženách či partnerkách jiných hokejistů.

"Nechci to v žádném případě omlouvat, takové řeči do slušné společnosti nepatří a jako klub se s nimi rozhodně neztotožňujeme. Věřím, že se Jack poučil a svým kamarádům se bude teď chlubit hlavně hokejovými dovednostmi," prohlásil Peterek.

"Jeho angažmá bude zároveň sloužit jako příklad našim mladým hokejistům, kteří jsou na sociálních sítích jako doma. Jedna zdánlivě nevinná konverzace se může dostat na veřejnost a způsobit velké potíže v kariéře," dodal Peterek.