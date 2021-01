Dopadlo to pro mě skvěle, pochvaluje si Zámorský po premiéře v Kometě

Na ledě jste pobyl téměř 22 minut. Důvěra brněnských trenérů vás asi těší, že?

Rozhodně. Jsem za tak dlouhý ice time hrozně rád. Snad jsem jim důvěru splatil. Získali jsme tři body, což je naprosto super. A já se během zápasu cítil velmi dobře.

Nastupoval jste i v přesilovkách...

Toho si moc považuju. Na jejich nácvik jsme přitom měli jediný trénink. Budeme si muset k nim ještě něco říct, abych byl ještě větším přínosem. Kometa si počíná v početní převaze neskutečně dobře. Mueller, Zaťovič či Holík jsou v přesilovkách skoro neudržitelní.

Máte radost z toho, že jste asistoval u třetí branky Komety, jíž jste si v poslední třetině pojistili výhru?

Určitě mě asistence potěšila. Rozhodně to ale nebyla moje priorita. Chtěl jsem hlavně pomoct týmu k vítězství, což se povedlo. A moc si cením, jakou hromadu času jsem na ledě dostal.

Jak se vlastně vaše hostování v Brně nyní zrodilo?

Vyplynulo ze situace. Kouč Mountfieldu Růžička začal v této sezoně spoléhat na jiné hokejisty a já jsem postupně ztrácel v Hradci pozici, kterou jsem si tam za předchozí tři roky vybudoval. Už je to ale za mnou, nechci se ohlížet dozadu. Jsem strašně rád, že mi pan Zábranský dal šanci. Jsem v Kometě, dopadlo to pro mě skvěle.

S jakými ambicemi jste do Brna přišel?

Kometa u nás patří k top mužstvům, a všichni vědí, jak vysoké cíle v každé sezoně mívá. Takže mým prvotním úkolem je co nejlíp zapadnout do týmu a pomoct mu k nějakému úspěchu.

Jak se vám spolupracovalo s Králem, s nímž jste nejčastěji v obraně proti Varům nastupoval?

Myslím, že jsme si hned napoprvé dokázali vyhovět. Filip Král je pořád mladý bek, ale prokazuje vysokou kvalitu.

Oba jste hodně ofenzivní. Není to na škodu?

Jsem přesvědčený, že ne. Řekli jsme si, že se musíme vzájemně zajišťovat. Když jeden z nás vyrazí dopředu, druhý musí zůstat vzadu. Snad až na jediný případ se nám to dařilo.

A jak vás přijala v Brně kabina?

Naprosto super. Je vidět, že je v Kometě výborná parta. Zhruba osmdesát procent kluků jsem z dřívějška znal. Nejvíc pochopitelně Petra Holíka, s nímž jsme vybojovali před sedmi lety titul ve Zlíně, a Tomáše Vincoura, s kterým jsem se skamarádil během našeho společného působení v Mountfieldu.

Právě ve Zlíně teď odehraje Kometa v úterý a ve čtvrtek další extraligová utkání. Budou pro vás specifická?

Ani ne. Už za Zlín nehraju řadu let. A díky tomu, že nesmějí na stadion fanoušci, mně tam nebude nikdo nadávat. (úsměv)

Ve Zlíně jste ale doma. Je pro vás příjemný bonus, že to tam budete mít z Brna blíž než z Hradce?

To určitě ano. V mém příchodu do Komety to ovšem nehrálo žádnou roli. Hleděl jsem pouze na hokejovou stránku. Stejně si hledám v Brně byt, ale jen na čtyři měsíce to není vůbec jednoduché.

Vy počítáte s tím, že v Kometě po sezoně skončíte?

Dohodnuti jsme zatím do konce dubna. A já mám tak další motivaci navíc. Kromě úspěchu v play off bych si rád solidními výkony řekl i o prodloužení smlouvy.