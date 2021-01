Poprvé nastoupil v Brně jako host. S tátou to máme 1:1, mrzí Zábranského mladšího nezdar proti mateřskému klubu

Po minulé sezoně se vrátil ze zámoří do mateřské Komety, avšak po absolvování letní přípravy odešel trochu překvapivě na hostování do Karlových Varů. Obránce Libor Zábranský mladší, syn majitele a hlavního kouče brněnského klubu, musel skousnout porážku Energie 0:3 v extraligovém duelu v hale, kde s hokejem před lety začínal.

V čem byla Kometa lepší?

Byla na nás velmi dobře připravená. Brněnští kluci pokryli výtečně střední pásmo. My jsme strašně těžko překonávali jejich defenzívu. Nenašli jsme na ni za celé utkání recept. Poprvé v sezoně jsme vyšli střelecky zcela naprázdno. Snad pro nás nebude platit rčení o tom, že jak na Nový rok, tak po celý rok. Z nepovedeného zápasu se poučíme. V úterý proti Litvínovu musíme zahrát mnohem líp. V poslední době se nám v koncovce příliš nedaří, snad nám to konečně napadá.

Jaký pro vás byl návrat na brněnský led?

Hrál jsem tady vůbec poprvé jako host, takže to pro mě bylo pochopitelně dost zvláštní. Předtím jsem však už proti Kometě nastoupil za Vary doma, nějaké hecovačky jsem tudíž teď už neřešil. Každopádně to pro mě byla velmi dobrá zkušenost. Škoda jen, že jsme si neodvezli aspoň bod.

V utkání docela plály emoce, v čemž vynikali především bývalí hráči Energie Zaťovič s Gulašim...

To k hokeji patří. Před prázdnými tribunami je teď těžší je do zápasu dostat. Já ale mám rád, když se to na ledě trochu řeže. Myslím, že je to i pro fanoušky zábavnější. Do hlediště sice nyní nesmějí, ale u internetového přenosu si snad střetnutí užili.

Stihl jste si po utkání popovídat s tátou, který tentokrát velel opačné střídačce?

Ne. Nebyl čas. Osprchoval jsem se, odpověděl na otázky novinářů, a musel jsem spěchat do autobusu k odjezdu do Varů.

Proberete zápas po telefonu?

To zcela jistě. První vzájemný duel v tomto extraligovém ročníku jsme vyhráli my, druhý Kometa. Máme to na zápasy 1:1. Řeknu mu, že udělám všechno pro to, abychom ve zbývajících utkáních převrátili s Vary skóre v náš prospěch. (úsměv)

Libor Zábranský starší

Vlastimil Vacek, Právo

Takže budete na západě Čech hostovat až do konce sezony?

Ano. Já jsem v Karlových Varech hrozně spokojený. Dostávám na ledě velký prostor, za což jsem jim vděčný.

A co říkáte na to, že Vary jsou momentálně v tabulce o čtyři příčky výš než Brno?

Jsem za naše páté místo moc rád. Máme pořád na dosah elitní čtyřku, která bude po skončení základní části zaručovat přímý postup do čtvrtfinále. Zkusíme se o něj porvat. Kometa měla pomalejší rozjezd do sezony, avšak teď už se očividně zvedá. Boj o první čtyři příčky bude určitě hodně zajímavý, protože tabulka je dost našlapaná.

Vyhovuje vám, že v Brně přespáváte při cestách za extraligovými zápasy na sever Moravy či do Zlína, a v místní hale občas i trénujete?

Nocujeme tady pokaždé den před utkáním, a tak pro nás Brňáky je to samozřejmě vítaná možnost, jak se dostat v sezoně na chvíli domů. I my ale přespáváme v hotelu poblíž DRFG Areny. Jsme přece jeden tým. Teď už nás ale moc zápasů na východě republiky nečeká.

Vrátíte se po skončení sezony do Komety?

To je ještě daleko. Momentálně to vůbec neřeším.